Comunicat PSD Alba | Ministrul social-democrat Petre-Florin Manole, la Gala Tineretului din România de la Alba Iulia: ideile și implicarea tinerilor, în prim-plan

Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia a găzduit sâmbătă, 24 octombrie, Gala Tineretului din România 2026, un eveniment dedicat recunoașterii proiectelor și inițiativelor prin care tinerii contribuie la dezvoltarea comunităților. La ceremonie au participat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, secretarul de stat Ciprian-Nicolae Văcaru, președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan și deputații Adrian Bara și Voicu Vușcan.

Desfășurată sub sloganul „Tinerii transformă România!”, gala a adus împreună tineri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai instituțiilor publice din întreaga țară. Peste 125 de inițiative și proiecte au fost înscrise în competiția din acest an.

„Îi felicit pe toți tinerii premiați și pe toți cei care au curajul să transforme o idee într-un proiect folositor. Avem nevoie de energia, entuziasmul și creativitatea lor pentru a face din fiecare comunitate un loc mai bun.

În altă ordine de idei, am discutat cu tinerii și despre combaterea violenței în școli. La nivelul Guvernului a avut loc o reuniune a miniștrilor cu atribuții în acest domeniu, pentru pregătirea unui plan comun de acțiune privind prevenirea violenței în școli”, a declarat ministrul Petre-Florin Manole.

Găzduirea galei la Alba Iulia, oraș care deține titlul de Capitala Tineretului din România 2026, reprezintă o ocazie de a aduce în atenția publică atât reușitele tinerilor, cât și condițiile de care aceștia au nevoie pentru a se dezvolta.

„Mă bucur că Alba Iulia a găzduit un eveniment care a adus în fața noastră atât de multe exemple de implicare. Avem tineri cu idei, energie și dorința de a face lucruri bune. Merită să îi ascultăm și să îi sprijinim și după această gală. Pentru Alba, un județ afectat de depopulare, este esențial ca tinerii să găsească aici locuri de muncă, transport accesibil și oportunități de dezvoltare. Ne dorim ca ei să poată alege să rămână sau să revină acasă, cu încrederea că își pot construi un viitor aici. Îi felicit pe participanți și pe organizatorii care le fac cunoscute proiectele”, a transmis Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.

Gala Tineretului din România 2026 a fost organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România, cu sprijinul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia și al echipei Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026.

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