Sport

CSM-CSU Alba Iulia, 111-19 la Brașov, a doua victorie clară în Liga I de baschet feminin!

Dan HENEGAR

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CSM-CSU Alba Iulia, 111-19 la Brașov, a doua victorie clară în Liga I de baschet feminin

CSM-CSU Alba Iulia a câștigat fără emoții în prima deplasare stagională, cu CSU Brașov, meci contând pentru etapa a treia a Ligii I de baschet feminin (al doilea eșalon competițional)

Citește și: CSM-CSU Alba Iulia, prima victorie în Liga I de baschet feminin, 111-20 cu Poli Iași! Oaspetele, niciun punct în sfertul al treilea!

Petrecerea Divorțaților

CSM-CSU Alba Iulia a câștigat fără emoții, scor 111-19 în prima deplasare stagională, cu CSU Brașov, meci contând pentru etapa a treia a Ligii I de baschet feminin (al doilea eșalon competițional). A doua confruntare în care gruparea din Cetatea Marii Uniri a depășit borna de 100 de puncte marcate, de asemenea adversarele nu au înscris mai mult de 6 puncte/sfert, lucru care vorbește de la sine despre o dispută total disproporționată.

Formația pregătită de Valentin Urian s-a impus în disputa cu CSU Brașov, scor 111-19 (37-2, 21-5, 26-6, 27-6). Gruparea albaiuliană învinsese în precedentul joc, 111-20, acasă pe CS Politehnica Iași. Peste două săptămâni, acasă, este un duel de alt calibru, cu CSU Oradea (sâmbătă, 8 noiembrie).

Marcatoare: Alessia Porav – 22 de puncte, Milica Lazic – 16, Maria Mirela Pop – 14, Miruna Alexia Rus – 13, Carla Andrea Alexandru – 12, Aliz Szekely  și Cristina Maria Cioara – câte 7,  Karina Maria Onea și Ruxandra Diana Brustur Chiș – 6, Maya Ioana Niga – 5, Ingrid Baicon Ciban – două, Maria Nichimiș – un punct (toate jucătoarele de pe foaia de joc).

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