Foto | Medicul Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului din Alba Iulia, în prim-planul unui eveniment cultural de excepție, la Castelul Corvinilor: Când va avea loc

Medicul Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului din Alba Iulia, în prim-planul unui eveniment cultural de excepție, la Castelul Corvinilor: Când va avea loc

Muzica și istoria se întâlnesc într-un concert special susținut de Corul „Ambitus” al Catedralei Eroilor din Hunedoara, sub bagheta medicului și dirijorului Tiberiu Scânteie. Evenimentul este dedicat celebrării „Anului Iancu de Hunedoara” și va avea loc în Sala Dietei a Castelului Corvinilor.

În data de 31 octombrie 2026, de la ora 18:00, Sala Dietei a Castelului Corvinilor din Hunedoara va găzdui un eveniment cultural care aduce în prim-plan muzica corală și valorile patrimoniului istoric. Corul „Ambitus” al Catedralei Eroilor din Hunedoara îi invită pe iubitorii de muzică și de istorie la un concert dedicat personalității lui Iancu de Hunedoara, una dintre figurile marcante ale istoriei medievale europene.

Un element aparte al manifestării îl reprezintă prezența la pupitrul dirijoral a medicului primar Tiberiu Scânteie, șeful Secției Interne a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Activitatea sa profesională din domeniul medical se împletește astfel cu implicarea în viața culturală, într-un eveniment care evidențiază rolul artei în comunitate și importanța păstrării tradițiilor muzicale.

Tiberiu Scânteie, între responsabilitatea medicală și pasiunea pentru muzică

Participarea medicului Tiberiu Scânteie în calitate de dirijor oferă concertului o dimensiune aparte, evidențiind întâlnirea dintre două domenii care presupun disciplină, rigoare, sensibilitate și dedicare: medicina și muzica.

Dincolo de activitatea desfășurată în sistemul medical, implicarea în conducerea unui cor presupune coordonarea vocilor, atenție la detalii și capacitatea de a construi o interpretare unitară. În muzica corală, fiecare voce contribuie la expresivitatea ansamblului, iar rolul dirijorului este esențial pentru echilibrul și coerența interpretării.

Concertul de la Castelul Corvinilor aduce în atenția publicului această dimensiune culturală a activității lui Tiberiu Scânteie, într-un cadru cu o puternică încărcătură istorică și simbolică.

Castelul Corvinilor, un spațiu emblematic pentru celebrarea istoriei

Alegerea Sălii Dietei pentru desfășurarea concertului oferă evenimentului un cadru pe măsura temei sale. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale Transilvaniei și un reper important al patrimoniului arhitectural medieval din România.

Legat de istoria familiei Hunedoreștilor și de personalitatea lui Iancu de Hunedoara, castelul reprezintă un spațiu în care trecutul continuă să fie valorificat prin manifestări culturale, artistice și educative.

Într-un asemenea decor, muzica devine un mijloc de apropiere a publicului de istorie, completând experiența vizitării monumentului cu un moment artistic. Evenimentele organizate în spații de patrimoniu contribuie la diversificarea ofertei culturale și la promovarea obiectivelor istorice în rândul publicului de toate vârstele.

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