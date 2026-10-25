Video | Ziua Armatei României 2026, marcată la Alba Iulia printr-un ceremonial militar și religios: Manifestări omagiale la Cimitirul Eroilor

Ziua Armatei României 2026, marcată la Alba Iulia printr-un ceremonial militar și religios: Manifestări omagiale la Cimitirul Eroilor

Ziua Armatei României a fost marcată duminică, 25 octombrie 2026, la Alba Iulia, printr-un ceremonial militar și religios organizat la Cimitirul Eroilor, în memoria militarilor care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării. Manifestarea, organizată de Instituția Prefectului – Județul Alba, a reunit reprezentanți ai autorităților publice, structurilor militare și instituțiilor județene, precum și ai asociațiilor veteranilor și cadrelor militare în rezervă și în retragere.

Ceremonialul a fost programat să înceapă la ora 12:00 și a cuprins momente specifice unei asemenea comemorări: prezentarea onorului militar, salutul Drapelului de Luptă și intonarea Imnului Național al României. Programul a continuat cu oficierea serviciului religios și evocarea semnificației istorice a zilei de 25 octombrie.

Un moment central al manifestării l-a reprezentat depunerea de coroane, jerbe și buchete de flori în memoria celor care au căzut pe câmpurile de luptă. Ceremonia urma să se încheie cu defilarea Gărzii de Onoare, în semn de respect față de tradițiile și valorile instituției militare.

Reprezentanți ai autorităților și ai structurilor militare

La manifestările dedicate Zilei Armatei au fost anunțați reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Alba, Consiliului Județean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia și ai parlamentarilor care reprezintă județul, alături de reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române.

Participarea instituțională a inclus structuri militare din Garnizoana Alba Iulia, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Direcției Județene de Informații Alba și ai Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba. Au fost, de asemenea, incluse în rândul invitaților Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Cercul Militar și organizații dedicate cultivării memoriei eroilor și sprijinirii veteranilor.

Asociațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere, organizațiile veteranilor de război și reprezentanții societății civile au completat cadrul comemorativ al manifestării.

25 octombrie 1944, moment de referință în istoria Armatei Române

Ziua Armatei României este sărbătorită anual la 25 octombrie, dată legată de eliberarea orașului Carei, în anul 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a marcat atingerea obiectivului de eliberare a teritoriului național aflat sub ocupație în urma Dictatului de la Viena din 1940.

După această etapă, militarii români au continuat operațiunile alături de forțele aliate pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, până la încheierea războiului în Europa, în mai 1945.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, efortul de război al României a implicat aproximativ 540.000 de militari trimiși pe front. Peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.

foto-video: Cosmin Szekely

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