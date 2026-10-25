ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 25 octombrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Spitalul Municipal Sebeș

Post scos la concurs: un post de economist, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână).

Cerințe: studii superioare de lungă durată în domeniul științelor economice (diplomă de licență și diplomă de bacalaureat), minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor, cunoștințe de operare PC (Word, Excel, internet) și cunoștințe temeinice de legislație în domeniu.

Data-limită de înscriere: 3 noiembrie 2026, ora 13:00.

Informații suplimentare: telefon 0258 731 712, e-mail [email protected].

*Primăria Daia Română

Post scos la concurs: un post de asistent social debutant (cod COR 263501), cu contract pe perioadă determinată, în cadrul Echipei Comunitare Integrate din proiectul finanțat prin FSE+ (Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027). Programul de lucru este de 4 ore/zi (20 de ore/săptămână), pe durata proiectului.

Cerințe: studii superioare în domeniul asistenței sociale, fără cerință de experiență profesională, cunoștințe de operare MS Office și cunoștințe de limba engleză (înțelegere, vorbire și scriere). Dosarul trebuie să includă dovada înscrierii în Registrul Național al Asistenților Sociali și avizul de exercitare a profesiei.

Data-limită de înscriere: 4 noiembrie 2026, ora 15:00; înscrierile se fac la sediul primăriei, situat pe strada Principală nr. 326.

Informații suplimentare: telefon 0258 763 101, e-mail [email protected]. Condițiile de participare și bibliografia sunt afișate la sediul primăriei și pe site-ul www.primariadaiaromana.ro, în secțiunea dedicată concursurilor.

*Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

Post scos la concurs: un post de secretar I S, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă de 0,25.

Cerințe: studii superioare finalizate cu diplomă de licență, minimum 2 ani vechime în activitatea de secretariat în învățământul preuniversitar, cunoștințe de operare PC și de utilizare a programelor dedicate (SIIIR, REVISAL, EDUSAL).

Data-limită de înscriere: 2 noiembrie 2026

Informații suplimentare: director Cioază Gheorghe-Petru, telefon 0788 948 560, e-mail [email protected].

*Primăria Municipiului Aiud

Postul scos la concurs: o funcție publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior, pe durată nedeterminată, la Compartimentul Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor din cadrul Serviciului Poliția Locală. Programul este de 8 ore pe zi (40 de ore pe săptămână).

Condițiile de participare sunt: liceu cu bacalaureat, 7 ani vechime în specialitatea studiilor, operare PC la nivel de bază și permis categoria B.

Data limită de înscriere: 11 noiembrie 2026, ora 16:00.

Informații suplimentare: la sediul primăriei (Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1), telefon 0258 861310 int. 1013 sau 0731 831 605, e-mail [email protected], site www.aiud.ro. Persoana de contact este Morar Angela, secretarul comisiei de concurs (Compartimentul Resurse umane).

*Primăria Comunei Săliștea

Posturile scoase la concurs: 8 posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioadă determinată:

– 2 posturi de expert asistent social și monitorizare servicii de îngrijire (4 ore/zi fiecare). Se cer studii superioare în asistență socială și 2 ani de experiență în domeniu.

– 1 post de expert organizare activități socio-recreative (2 ore/zi). Se cer studii superioare cu licență și 2 ani de experiență în organizarea de evenimente.

– 5 posturi de îngrijitor la domiciliu (8 ore/zi fiecare). Se cer minimum 8 clase și 1 an de experiență în îngrijirea persoanelor vulnerabile.

Data limită de înscriere: 30 octombrie 2026, ora 15:00, la sediul instituției.

Informații suplimentare: telefon 0258 762101 sau la sediul primăriei (Săliștea, str. Preot Constantin Oancea nr. 2).

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Postul scos la concurs: un post contractual de medic specialist confirmat în medicina de laborator, cu normă întreagă (7 ore/zi, 35 de ore/săptămână), pe perioadă nedeterminată, la Laboratorul de analize medicale.

Se cer diplomă de licență în medicină, certificat de medic specialist în medicina de laborator cu drept de validare în Microbiologie (conform OMS 1608/2022) și rezidențiat încheiat.

Data limită de înscriere: 5.noiembrie 2026.

Informații suplimentare: Serviciul resurse umane și relații cu publicul, telefon 0258/820825, interior 146. Formularul de înscriere, tematica și bibliografia se descarcă de pe www.spitalalba.ro (secțiunea Anunțuri concursuri resurse) sau se ridică de la serviciul de resurse umane.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal