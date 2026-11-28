CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 0-3: Echipa din „Mica Romă”, revanșă în derby-ul Diviziei A1
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 0-3: Echipa din „Mica Romă”, revanșă în derby-ul Diviziei A1
Volei Alba Blaj a obținut, sâmbătă, 28 noiembrie 2026, o victorie mare în Divizia A1 la volei feminin. Vicemapioana s-a impus cu 3-0 pe terenul campioanei în exercițiu.
În setul secund s-a înregistrat o diferență finală uriașă, de 18 puncte! Scorul pe seturi a fost 25-23, 25-7, 25-18 în favoarea formației din Blaj.
Partida a durat doar o oră și 10 minute.
Volei Alba Blaj și-a luat astfel revanșa în derby-ul extern de la Voluntari în fața rivalei din ultimii ani, care, la Tulcea, în 17 octombrie, acum 6 săptămâni, s-a impus net, cu 3-0, și a câștigat Supercupa României, primul trofeu al stagiunii curente.
Volei Alba Blaj: Borrero Moreno – puncte, Ksenya Opria -, Viktoria Trcol -, Vittoria Piani – , Sabine Haewegene -, Alexandra Botezat – , Diana Vereș (l); au mai intrat Bianca Grama, Ioana Mănăilă, Anja Mezei (l); nu au jucat Kristina Besman, Radostina Marinova, Yaniledys Sanchez și Elina Rodriguez.
foto: arhivă
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