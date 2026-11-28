28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
La 28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, Congresul General al Bucovinei vota în unanimitate unirea necondiționată și pentru vecie cu Regatul României. Era al treilea mare moment al reîntregirii naționale din 1918, după Basarabia și înaintea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia.
28 noiembrie 1918. Cernăuți. Într-o atmosferă încărcată de emoție și speranță, reprezentanții Bucovinei se reuneau pentru a decide viitorul politic al provinciei. După 144 de ani de stăpânire habsburgică, Bucovina își exprima oficial voința de revenire la România.
Congresul General al Bucovinei s-a desfășurat în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, sub președinția lui Dr. Iancu Flondor, una dintre personalitățile centrale ale mișcării unioniste bucovinene.
La lucrări au participat 74 de reprezentanți ai Consiliului Național Român, 13 delegați ai comunităților ucrainene, șapte reprezentanți germani și șase reprezentanți polonezi. La eveniment au fost prezenți și câteva mii de oameni veniți din diferite zone ale Bucovinei, precum și delegați din Basarabia și Transilvania.
O provincie desprinsă din Moldova revine la patria-mamă
Bucovina făcuse parte din Moldova medievală, fiind legată de istoria domnitorilor moldoveni, de vechile centre de putere de la Suceava și de marile ctitorii ale trecutului românesc.
În 1775, în urma unei înțelegeri între marile puteri ale vremii, teritoriul fusese desprins din Moldova și anexat Imperiului Habsburgic. În deceniile care au urmat, românii bucovineni au continuat să-și păstreze identitatea națională, limba, credința și aspirațiile de unitate.
Prăbușirea Imperiului Austro-Ungar, în toamna anului 1918, a deschis calea afirmării dreptului popoarelor la autodeterminare. În acest context, Consiliul Național Român din Bucovina, condus de personalități precum Iancu Flondor, a pregătit cadrul politic pentru decizia istorică.
Votul care a schimbat istoria
Momentul central al Congresului a fost prezentarea și supunerea la vot a moțiunii de unire. Documentul invoca legăturile istorice ale Bucovinei cu Moldova, nedreptatea dezmembrării din secolul al XVIII-lea și dreptul populației la autodeterminare.
Hotărârea adoptată avea o formulare categorică:
„Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României.”
Moțiunea a fost votată în unanimitate, fiind întâmpinată cu aplauze și manifestații de entuziasm.
Un aspect important al evenimentului l-a reprezentat poziția comunităților minoritare. Reprezentanții germanilor și polonezilor și-au exprimat sprijinul pentru unirea cu România, exprimând totodată așteptarea ca drepturile culturale, religioase și lingvistice ale comunităților lor să fie respectate.
De la Cernăuți, la Iași și București
După adoptarea hotărârii, Congresul a desemnat o delegație de 15 membri, condusă de Iancu Flondor, pentru a prezenta actul unirii Regelui Ferdinand I.
Delegația a ajuns la Iași, unde a transmis suveranului hotărârea istorică a Bucovinei. Ulterior, actul unirii a fost consfințit prin Decretul-lege nr. 3744 din 18/31 decembrie 1918.
Astfel, decizia de la Cernăuți devenea parte integrantă a procesului de constituire a României Mari.
Unirea, un ideal devenit realitate
Unirea Bucovinei din 28 noiembrie 1918 nu a fost doar un act politic, ci și expresia unei aspirații istorice păstrate de generații întregi. Ea a demonstrat că destrămarea imperiilor și schimbarea echilibrului european puteau deschide drumul afirmării voinței naționale.
La 27 martie 1918, Basarabia făcuse primul pas. La 28 noiembrie, Bucovina își proclama unirea cu România. La 1 decembrie 1918, românii din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș aveau să decidă, la Alba Iulia, unirea cu Regatul României.
Trei momente istorice, un singur ideal: unitatea națională.
sursa: Agerpres, Academia Română, Muzeul Național al Bucovinei, Basilica
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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