CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby „de Alba” | Liderul, victorie la despărțirea de suporteri, pe „Cetate”

Pe „Cetate”, în ultimul derby de Alba al anului, între liderul CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, victorie pentru prima clasată din Seria 7, scor 2-0 (1-0).

Pustai nu i-a reținut în tot pe Donca și golgheterul Ayeni. „Alb-negrii” au punctat rapid prin Cl. Bălan (2), șut pe jos și au mai avut o transversală prin Amidu (24), primul mitan fiind controlat de amfitrioni, care au solicitat penalty la o intervenție Liubashov la Bălan (44). Niakate (47), a majorat avantajul, cu un cap plasat, la un corrner Chiorean.

Terenul a fost înclinat spre buturile lui Herlea, care a făcut minuni împotriva fostei echipe, în actul secund având câteva intervenții salutare. Șaucă (90) a trimis în șut centrare, care a lovit transversa, cea mai mare ocazie a vizitatorilor.

„Roș-albaștrii” au 4 insuccese la rând și 5 partide în care nu au înscris, iar „alb-negrii” remizaseră etapa anterioară la Ghiroda, după 9 victorii.

Arbitri E. Centea, G. Bîrjac, Al. Turian, rezervă Căt. Morar (toți Sălaj) Observatori A. Danciu (Mureș), T, Biriș (Hunedoara)

Foto: Peter SZILAGYI

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