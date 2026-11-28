Video: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby „de Alba” | Liderul, victorie la despărțirea de suporteri
CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby „de Alba” | Liderul, victorie la despărțirea de suporteri, pe „Cetate”
Pe „Cetate”, în ultimul derby de Alba al anului, între liderul CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, victorie pentru prima clasată din Seria 7, scor 2-0 (1-0).
Pustai nu i-a reținut în tot pe Donca și golgheterul Ayeni. „Alb-negrii” au punctat rapid prin Cl. Bălan (2), șut pe jos și au mai avut o transversală prin Amidu (24), primul mitan fiind controlat de amfitrioni, care au solicitat penalty la o intervenție Liubashov la Bălan (44). Niakate (47), a majorat avantajul, cu un cap plasat, la un corrner Chiorean.
Terenul a fost înclinat spre buturile lui Herlea, care a făcut minuni împotriva fostei echipe, în actul secund având câteva intervenții salutare. Șaucă (90) a trimis în șut centrare, care a lovit transversa, cea mai mare ocazie a vizitatorilor.
„Roș-albaștrii” au 4 insuccese la rând și 5 partide în care nu au înscris, iar „alb-negrii” remizaseră etapa anterioară la Ghiroda, după 9 victorii.
Arbitri E. Centea, G. Bîrjac, Al. Turian, rezervă Căt. Morar (toți Sălaj) Observatori A. Danciu (Mureș), T, Biriș (Hunedoara)
Foto: Peter SZILAGYI
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Viitorul Arad – CIL Blaj 2-2 (1-0), remiză dramatică în derby-ul pentru play-off! Accidentare gravă pentru Răzvan Pîntea!
Viitorul Arad – CIL Blaj 2-2 (1-0), remiză dramatică în derby-ul pentru play-off în Seria 7! Accidentare gravă pentru Răzvan Pîntea! CIL Blaj a remizat cu Viitorul Arad în deplasare, în derby-ul etapei a 15-a din Seria 7 a Ligii 3, scor 2-2 (0-1), o dispută în care punctele au cântărit dublu, între pretendente la […]
Live video: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”, ultimul derby „de Alba” din 2026
CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”, ultimul derby „de Alba” din 2026! CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”, ultimul derby „de Alba” din 2026 și ultima reprezentație internă a liderului CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 33 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 9, 13 puncte), sâmbătă, 28 noiembrie, […]
Video: Viitorul Arad – CIL Blaj, duel încins pentru play-off
Viitorul Arad – CIL Blaj, duel încins pentru play-off Viitorul Arad – CIL Blaj, duel încins pentru play-off Duel încins pentru play-off la Cermei, între pretendentele la accederea în „careul de ași”, valoarea punctelor fiind dublă, rezultat de care este direct interersată și CSM Unirea Alba Iulia. CIL: Păduraru – Vodă, Băican, Al. Radu, Jica […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozitul pe dividende, capcana celor trei ani. Expert: „Statul îi învață pe antreprenori să amâne retragerea banilor”
Impozitul pe dividende, capcana celor trei ani. Expert: „Statul îi învață pe antreprenori să amâne retragerea banilor” Reducerea impozitului pe...
Foto | „Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când poate fi văzută
„Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când...
Știrea Zilei
Presiuni, cercetări disciplinare abuzive și șefi de poliție „butonați” de politicieni: Sindicatul EUROPOL despre cazul fostului șef IPJ Alba, Florin Dogaru și alți patru inculpați
Presiuni, cercetări disciplinare abuzive și șefi de poliție „butonați” de politicieni: Sindicatul EUROPOL despre cazul fostului șef IPJ Alba, Florin...
Video | S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud. Motivul
S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud....
Curier Județean
Foto | Cei mai simpatici recruți de la parada de 1 Decembrie 2026 din Alba Iulia: Puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” se pregătesc să-și facă debutul la defilare
Cei mai simpatici recruți de la parada de 1 Decembrie 2026 din Alba Iulia: Puii de căței ai Centrului Chinologic...
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără...
Politică Administrație
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!...
Opinii Comentarii
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale La...
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă și a rămas neclintit în credință
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă...