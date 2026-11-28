Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri europene nerambursabile

Orașul Zlatna continuă procesul de modernizare și transformare într-o comunitate mai eficientă energetic și mai prietenoasă cu mediul, prin investiții importante realizate cu sprijinul fondurilor europene nerambursabile. Patru noi proiecte de reabilitare energetică a blocurilor de locuințe, în valoare totală de peste 39,3 milioane de lei, au intrat în etapa de implementare, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021–2027.

Contractele de finanțare, semnate prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, vizează creșterea eficienței energetice a patru blocuri de locuințe din Zlatna, însumând 180 de apartamente în care locuiesc numeroase familii. Investițiile sunt derulate prin Prioritatea 3 – „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

Cele patru obiective de investiții sunt Blocul 21 de pe strada 1 Mai și Blocul 4 de pe strada Decebal, cu un total de 44 de apartamente, Blocul 22 de pe strada Iazului, cu 48 de apartamente, Blocul 3 de pe strada Decebal, tot cu 48 de apartamente, și Blocul 5 de pe strada Ecaterina Varga, cu 40 de apartamente.

Lucrările prevăzute vor contribui semnificativ la reducerea pierderilor de energie și la îmbunătățirea confortului termic al locuințelor. Printre intervențiile propuse se numără izolarea termică a clădirilor cu vată minerală bazaltică, instalarea de panouri fotovoltaice hibride on-grid și modernizarea sistemelor de încălzire a caselor scărilor prin utilizarea pompelor de căldură aer-apă și a ventiloconvectoarelor. Prin implementarea soluțiilor tehnice, consumul final de energie pentru încălzire va fi redus cu aproape 80%.

Pentru Zlatna, aceste investiții reprezintă un pas important în îmbunătățirea condițiilor de locuire, în reducerea cheltuielilor suportate de populație pentru energie și în creșterea calității vieții. O atenție deosebită este acordată blocurilor construite înainte de 1990, care prezintă un grad ridicat de uzură și pierderi importante de căldură.

„Calitatea vieții locuitorilor din Zlatna este, evident, preocuparea noastră principală. În aceste vremuri în care tarifele la energie sunt foarte mari, venim în sprijinul locuitorilor prin aceste proiecte de eficientizare energetică a blocurilor de locuințe. În luna noiembrie am semnat aceste patru contracte, dar noi avem alte două contracte semnate în lunile anterioare. Valoarea totală a acestor proiecte este de 53.027.227,25 lei. Astfel, numărul total al locuințelor ai căror locatari vor beneficia de confort termic sporit, fără ca factura la energie să crească exponențial, este de 289, iar cel al persoanelor este de aproximativ 800. Blocurile incluse în aceste proiecte sunt vechi, construite înainte de 1990 și prezintă degradări care influențează și ele ineficiența lor energetică”, a declarat primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran.

Prin cele șase proiecte contractate până în prezent, administrația locală din Zlatna urmărește eficientizarea energetică a 289 de apartamente, investițiile având o valoare cumulată de peste 53 de milioane de lei. Aceste demersuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de regenerare urbană și de modernizare a fondului locativ, cu beneficii directe pentru locuitori.

Totodată, proiectele contribuie la obiectivele de tranziție verde, prin reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea unor soluții moderne de producere și gestionare a energiei.

foto – cu rol ilustrativ

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