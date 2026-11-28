Pregătirile pentru Crăciun au început în gospodăriile din Alba: Oamenii au trecut la tăiatul porcului. ,,Fiecare casă de aici taie”

În mai multe localități din județul Alba, printre care Lunca Mureșului și Unirea II, oamenii au început deja să taie porcii, una dintre cele mai cunoscute tradiții românești, păstrată în multe gospodării înainte de sărbătorile de iarnă.

De exemplu, un bărbat din Unirea II a explicat pentru ziarulunirea.ro că sacrificarea porcului a început în jurul orei 8:00 și s-a încheiat aproximativ la ora 12:00. Animalul a avut în jur de 200 de kilograme, potrivit acestuia.

,,A avut în jur de 200 de kilograme”

„A durat ceva, până pe la 12. A avut în jur de 200 de kilograme”, a spus bărbatul.

Acesta a mai precizat că, în zonă, aproape fiecare gospodărie sacrifică câte un porc, însă înainte de acest lucru, carnea trebuie dusă la analize, în cazul de față, la Ocna Mureș.

„Taie lumea porc, fiecare casă de pe aici. Îi duce la analiză și după ce vin se ocupă de restul”, a mai spus bărbatul.

Un alt exemplu, în Lunca Mureșului, o altă familie a sacrificat astăzi doi porci, urmând să mai taie unul în luna decembrie.

Tradiția populară „Ignatul porcilor”

Reamintim că în tradiţia populară, ziua de 20 decembrie este cunoscută şi sub numele de „Ignatul porcilor”, când mulţi români, mai ales din mediul rural, conform unei vechi tradiţii, sacrifică porcul pentru masa de Crăciun şi celelalte sărbători care urmează până la Sfântul Ion. Sacrificarea porcului de Crăciun este o dovadă a modului în care o practică păgână a ajuns să se asocieze cu o sărbătoare creştină.

Ritualul sacrificării porcului în preajma sărbătorilor Crăciunului aminteşte de jertfele de animale practicate de popoarele vechi (egipteni, greci, romani) în perioadele de trecere de la un an sau anotimp la altul.

Într-un moment cum este cel de la cumpăna dintre vechiul an şi cel nou se miza pe funcţia regeneratoare a sacrificiului. Prin acest sacrificiu, echivalent semantic al anului ce se încheie, o nouă viaţă se naşte, aceea a noului an. În credinţa vechilor daci, porcul era sacrificat ca simbol al divinităţii întunericului, care slăbea puterea Soarelui în cea mai scurtă zi a anului, la solstiţiul de iarnă. Pentru a veni în ajutorul Soarelui, oamenii sacrificau porci.

Se spune că în noaptea de Ignat porcii visează dacă vor fi sau nu tăiaţi sau visează cuţit, ceea ce constituie un semn că vor fi sacrificaţi. În unele zone, porcul se taie chiar în ajunul Crăciunului.

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