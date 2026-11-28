Incendiu la Alba Iulia, zona Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”: Degajări de fum din cauza unei cratițe lăsate nesupravegheate pe foc

Pompierii din Alba Iulia intervin sâmbătă, 28 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament în zona Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Alba Iulia, B-dul Revolutiei, între Piață și Liceul Militar.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu care se manifestă cu degajări de fum din interiorul unui apartament.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară si 1 echipaj de prim ajutor.

Update ISU Alba

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Este vorba despre o cratiță lăsată nesupravegheată pe foc. Fără victime.

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