Incendiu la Alba Iulia, zona Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”: Degajări de fum din cauza unei cratițe lăsate nesupravegheate pe foc. Pompierii au intervenit cu două autospeciale
Incendiu la Alba Iulia, zona Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”: Degajări de fum din cauza unei cratițe lăsate nesupravegheate pe foc
Pompierii din Alba Iulia intervin sâmbătă, 28 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament în zona Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Alba Iulia, B-dul Revolutiei, între Piață și Liceul Militar.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu care se manifestă cu degajări de fum din interiorul unui apartament.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară si 1 echipaj de prim ajutor.
Update ISU Alba
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Este vorba despre o cratiță lăsată nesupravegheată pe foc. Fără victime.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
1 Decembrie 2026 | „Drumul Memoriei INVICTUS” între Calvarul Aiudului și Monumentul Unirii din Alba Iulia: Alergare simbolică de Ziua Națională / „Respect, onoare și neuitare!”
„Drumul Memoriei INVICTUS” între Calvarul Aiudului și Monumentul Unirii din Alba Iulia: Alergare simbolică de Ziua Națională / „Respect, onoare și neuitare!” De Ziua Națională a României 2026, Aiudul devine punctul de plecare al unui eveniment simbolic dedicat eroilor, veteranilor și celor care au suferit pentru libertatea și demnitatea țării. „Drumul Memoriei INVICTUS” va uni […]
Foto | Cei mai simpatici recruți de la parada de 1 Decembrie 2026 din Alba Iulia: Puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” se pregătesc să-și facă debutul la defilare
Cei mai simpatici recruți de la parada de 1 Decembrie 2026 din Alba Iulia: Puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” se pregătesc să-și facă debutul la defilare Cei mai mici și simpatici participanți care vor fi prezenți la parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia sunt puii de căței ai Centrului […]
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția Un tânăr de 19 ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a furat produse […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozitul pe dividende, capcana celor trei ani. Expert: „Statul îi învață pe antreprenori să amâne retragerea banilor”
Impozitul pe dividende, capcana celor trei ani. Expert: „Statul îi învață pe antreprenori să amâne retragerea banilor” Reducerea impozitului pe...
Foto | „Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când poate fi văzută
„Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când...
Știrea Zilei
Video | Pregătirile pentru Crăciun au început în gospodăriile din Alba: Oamenii au trecut la tăiatul porcului. ,,Fiecare casă de aici taie”
Pregătirile pentru Crăciun au început în gospodăriile din Alba: Oamenii au trecut la tăiatul porcului. ,,Fiecare casă de aici taie”...
Presiuni, cercetări disciplinare abuzive și șefi de poliție „butonați” de politicieni: Sindicatul EUROPOL despre cazul fostului șef IPJ Alba, Florin Dogaru și alți patru inculpați
Presiuni, cercetări disciplinare abuzive și șefi de poliție „butonați” de politicieni: Sindicatul EUROPOL despre cazul fostului șef IPJ Alba, Florin...
Curier Județean
Incendiu la Alba Iulia, zona Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”: Degajări de fum din cauza unei cratițe lăsate nesupravegheate pe foc. Pompierii au intervenit cu două autospeciale
Incendiu la Alba Iulia, zona Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”: Degajări de fum din cauza unei cratițe lăsate nesupravegheate pe...
1 Decembrie 2026 | „Drumul Memoriei INVICTUS” între Calvarul Aiudului și Monumentul Unirii din Alba Iulia: Alergare simbolică de Ziua Națională / „Respect, onoare și neuitare!”
„Drumul Memoriei INVICTUS” între Calvarul Aiudului și Monumentul Unirii din Alba Iulia: Alergare simbolică de Ziua Națională / „Respect, onoare...
Politică Administrație
Foto | Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri europene nerambursabile
Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri...
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Opinii Comentarii
Foto Document | Doar 5 fotografii realizate la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia: Autorul lor, Samoilă Mârza, din Galtiu
Doar 5 fotografii realizate la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia: Autorul lor, Samoilă Mârza, din Galtiu Astăzi, cu siguranță,...
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale La...