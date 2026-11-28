Viitorul Arad – CIL Blaj 2-2 (1-0), remiză dramatică în derby-ul pentru play-off! Accidentare gravă pentru Răzvan Pîntea!
Viitorul Arad – CIL Blaj 2-2 (1-0), remiză dramatică în derby-ul pentru play-off în Seria 7! Accidentare gravă pentru Răzvan Pîntea!
CIL Blaj a remizat cu Viitorul Arad în deplasare, în derby-ul etapei a 15-a din Seria 7 a Ligii 3, scor 2-2 (0-1), o dispută în care punctele au cântărit dublu, între pretendente la play-off.
R. Pîntea (70) a egalat în minutul 70, dar cu prețul unei accidentări grave, fractură făcută de Filimon, care nu a fost eliminat! Echipa din „Mica Romă” a reușit o întoarcere fenomenală de scor în actul secund, Băican (82) a dus scorrul la 2-1 pentru vizitatorii, însă arădenii au revenit la rându-le, egalând prin Hlistei (90+2), din lovitură liberă
Duel încins pentru play-off la Cermei, între pretendentele la accederea în „careul de ași”, valoarea punctelor fiind dublă, rezultat de care este direct interesată și CSM Unirea Alba Iulia. R. Ronai (13) a marcat la vinclu, după o contră, concretizând perioada de dominara a arădenilor, blăjenii replicând prin Blănaru (25), cap peste. Partida s-a echilibrat, cu intervenții Rusu la R. Pîntea (34) și Gâțan (36).
Arbitri L. Herczeg, L. Armeanu, Cr. Bumb, rezervă P. Horvat (toți Hunedoara) Observatori N. Grigorescu, S, Moatăr (ambii Timiș)
Foto: sportarad.ro
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