Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Secretarul general al PNL, Marius Hațegan, reușește o performanță greu de egalat: este primul vicepreședinte de consiliu județean care este mai interesat de ce se întâmplă la București, dar ignoră problemele cetățenilor din județul Alba.
Într-o nouă încercare de a poza în „analist” economic, domnul Hațegan critică toate măsurile Guvernului din prima lună de mandat, într-un stil în care ne face să ne întrebăm dacă materialul din presă nu e cumva numărul său de comedie din noul sezon iUmor.
Liderul liberal critică creșterea pensiilor pe motiv că e doar o creștere „prudentă”, critică eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, despre care Bolojan a tot promis că îl scoate, dar de fapt l-a păstrat și a mințit românii. Critică totul fără argumente reale.
De fapt, domnul Marius Hațegan a rămas ultimul apărător din Alba al lui Ilie Bolojan, cel care a aruncat România în criză și i-a sărăcit pe români. Pentru că șeful său, domnul Ion Dumitrel, fuge mai tare ca la întrecerile de orientare turistică la care concura în tinerețe de imaginea dezastruoasă a lui Ilie Bolojan și nu vrea să deconteze nemulțumirile românilor față de acesta, domnul Marius Hațegan a rămas să facă această muncă ingrată de a-i apăra imaginea fostului premier PNL.
Ca să înțeleagă și domnul Hațegan ce face Guvernul actual, îl anunțăm că Ilie Bolojan a lăsat o gaură de 50 de miliarde de lei în visteria României reprezentând facturi neplătite și obligații financiare neacoperite. Mai exact, a intrat în cămară, a aprins lumina și, văzând că e plină, a început să o golească după bunul plac. 50 DE MILIARDE reprezintă gaura din buget lăsată de „performantul” Bolojan.
De asemenea, îi mai spunem domnului Hațegan că PENSIILE VOR CREȘTE pentru că așa e normal într-o țară care își respectă seniorii, fermierii își primesc banii la timp, iar PSD a deblocat banii pentru spitale și pentru sănătatea românilor, achită facturile restante pentru firmele care lucrează cu statul și deblochează investițiile.
Cât privește TAROM și celelalte companii de stat, Guvernul Luca Niculescu va face reforma acestora pentru a opri cu adevărat risipa. Nu le vindem pe nimic cum a vrut să facă binomul-dezastru PNL-USR.
În încheiere, avem și o recomandare pentru domnul Hațegan: oamenii din Alba așteaptă să vorbiți și despre problemele de care fuge conducerea PNL a Consiliului Județean Alba: creșterea tarifelor la salubritate, sinecurile PNL de la compania publică de apă, transportul județean care e pe butuci, tarifele enorme pentru transportul public județean sau drumul de la Șureanu pe care turiștii își vor rupe și în acest an mașinile.
Așa că, stimate domnule secretar, vă recomandăm să lăsați analizele guvernării la care vă pricepeți și mai bine vă întoarceți la pozele postate pe Facebook în care pare că munciți pentru oameni!
Biroul de Presă al PSD Alba
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