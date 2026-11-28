Impozitul pe dividende, capcana celor trei ani. Expert: „Statul îi învață pe antreprenori să amâne retragerea banilor”

Reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 10%, în trei etape până în 2030, riscă să producă exact efectul opus celui urmărit de inițiatori: amânarea distribuirii profiturilor, scăderea încasărilor bugetare și concentrarea dividendelor în anii cu taxe mai mici. Consultantul economic Adrian Negrescu susține că România are nevoie de o reducere clară și rapidă a impozitării, până la 5–8%, garantată prin lege pentru cel puțin cinci ani.

„Propunerea legislativă care vrea să coboare impozitul pe dividende de la 16% la 10% în trei trepte, până în 2030, pornește de la o intenție corectă, dar are o construcție greu de înțeles.

Calendarul arată așa: 14% în 2028, 12% în 2029 și 10% din 2030. Orice antreprenor care face un minim calcul va pune o întrebare simplă: de ce aș distribui dividende în 2027 cu 16%, când un an mai târziu plătesc 14%, iar peste încă doi ani doar 10%? Dacă profitul poate aștepta în firmă, va aștepta.

O reducere în etape a unui impozit pe care contribuabilul îl poate amâna nu creează predictibilitate, ci un stimulent pentru amânare. Rezultatul previzibil va fi o scădere a încasărilor la buget chiar înainte ca prima reducere să intre în vigoare, exact opusul a ceea ce susțin inițiatorii. Aceștia afirmă că veniturile din 2026 și 2027 nu vor fi afectate și estimează pierderi de aproximativ 1 miliard de lei în 2028, 2,2 miliarde în 2029 și 3,5 miliarde în 2030. Calculul este însă unul static, care ignoră comportamentul real al firmelor.

Și avem deja dovada acestui comportament. Când s-a anunțat că impozitul crește de la 10% la 16% de la 1 ianuarie 2026, antreprenorii au grăbit distribuirea dividendelor în decembrie 2025. Încasările din impozitul pe dividende au crescut în primele două luni ale acestui an cu aproape 58% față de anul trecut. Același mecanism va funcționa invers: când oamenii știu că taxa scade, așteaptă. Statul va pierde bani în 2027, iar o parte din dividende se va concentra artificial în 2030”, afirmă Adrian Negrescu.

„Încasările din impozitul pe dividende au crescut spectaculos în ultimii ani: de la aproximativ 1,9 miliarde de lei în 2020 la peste 10,3 miliarde de lei în 2025, de peste cinci ori mai mult. Creșterea nu se datorează doar profiturilor mai mari, ci în primul rând schimbărilor fiscale. Impozitul a urcat de la 5% la 8%, apoi la 10%, iar acum la 16%. Între timp, mii de microîntreprinderi au trecut pe impozit pe profit, iar antreprenorii au mutat o parte din venituri din salarii în dividende. Cu alte cuvinte, statul a încasat mai mult în bună măsură datorită unor efecte de moment, nu a unei creșteri sănătoase a bazei de impozitare.

Problema este că aceste efecte se epuizează. Distribuirile anticipate din decembrie 2025 au umflat artificial încasările de la începutul anului, dar nu se vor repeta. La un impozit de 16%, la care se adaugă contribuția la sănătate, mulți antreprenori preferă să lase banii blocați în firmă sau să îi scoată pe alte căi.

La 16%, România a trecut de la una dintre cele mai atractive fiscalități din regiune la una medie. Bulgaria are un impozit pe dividende de 5%, la un impozit pe profit de 10%, iar o propunere de dublare a fost respinsă după proteste. Grecia a coborât la 5%. Slovacia are 7%, iar Croația 12%. Ungaria și Cehia aplică 15%, Polonia 19%. Estonia nu impozitează dividendele separat, ci doar profitul distribuit.

Dacă privim povara totală, adică impozitul pe profit plus impozitul pe dividende, un antreprenor bulgar plătește aproximativ 14,5% din profitul distribuit. Unul român plătește în jur de 29%, la care se adaugă contribuția la sănătate de 10%. Pentru un investitor care alege unde să-și deschidă firma sau unde să-și înregistreze afacerea, diferența este uriașă.

Soluția nu este o reducere timidă și eșalonată, ci o decizie clară, aplicată de la o dată fixă: un impozit pe dividende de 5% sau, cel mult, 8%. Argumentele sunt economice, nu ideologice.

În primul rând, un impozit mic deblochează banii acumulați în firme. Mii de companii românești au profituri nedistribuite de ani de zile, pentru că proprietarii nu vor să plătească 16% plus contribuții. Acești bani stau în conturi, în bilanțuri umflate sau sunt scoși prin împrumuturi către asociați, o practică care distorsionează situațiile financiare. Cu un impozit mic, banii ar ieși legal în economie: în consum, în investiții personale, în imobiliare, pe bursă sau în noi afaceri.

În al doilea rând, un impozit mic reduce motivația de a ascunde profitul. Când taxarea profitului distribuit trece de 30%, antreprenorii devin foarte creativi. Mașini de lux cumpărate pe firmă, servicii de consultanță la firme apropiate, cheltuieli de protocol și deplasări care nu au legătură cu afacerea: toate scad profitul impozabil. Statul pierde astfel atât impozitul pe profit, cât și pe cel pe dividende. Un impozit de 5% face ca varianta legală și transparentă să fie și cea mai ieftină, iar ANAF ar încasa mai mult dintr-o bază de impozitare mai curată.

În al treilea rând, un impozit mic ar îmbunătăți bilanțurile firmelor și relația lor cu băncile. Companiile care își declară profitul real, fără să-l ascundă în cheltuieli, au bilanțuri mai solide, acces mai ușor la credite și o evaluare mai bună în fața investitorilor. Iar o fiscalitate atractivă ar aduce înapoi firme și antreprenori care și-au mutat afacerile în Bulgaria sau în alte jurisdicții.

În al patrulea rând, pierderea pentru buget ar fi mult mai mică decât arată un calcul static. Experiența României din perioada în care impozitul era de 5% arată că o cotă mică încurajează distribuirea dividendelor și lărgește baza de impozitare. Ce se pierde din cotă se recuperează parțial din volum, din colectare mai bună și din consumul și investițiile generate de banii deblocați.

Dacă vrem cu adevărat să sprijinim antreprenorii și să scoatem banii din bilanțuri, avem nevoie de o decizie curajoasă și clară: un impozit pe dividende de 5–8%, aplicat de la o dată fixă și garantat prin lege pentru cel puțin cinci ani. Măsura ar trebui însoțită de o combatere fermă a cheltuielilor fictive și a scoaterii mascate a profitului din firme. O reducere în trei trepte, pe parcursul a patru ani, nu face decât să le spună antreprenorilor să mai aștepte. Iar într-o economie care are nevoie urgentă de capital și de investiții, așteptarea este cel mai scump lucru pe care ni-l putem permite”, mai spune Adrian Negrescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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