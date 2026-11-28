Doar 5 fotografii realizate la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia: Autorul lor, Samoilă Mârza, din Galtiu

Astăzi, cu siguranță, fiecare dintre cei care sunt prezenți de Ziua Națională a României la festivitățile de la Alba Iulia face măcar o fotografie cu ajutorul telefonului mobil. În 1918, însă, un singur om dintre cei peste 100.000 de participanți prezenți la Alba Iulia a imortalizat pentru posteritate momente surprinse în timpul Marii Adunări Naționale. Este vorba despre Samoilă Mârza, din Galtiu, care a realizat cinci fotografii, toate în exterior.

Pentru a realiza atunci o fotografie era nevoie de 10-20 de minute, timpul de expunere fiind mare. În plus, plăcile fotografice erau foarte grele. La fel și trepiedul.

Cert este că, și într-un număr atât de mic, cele cinci fotografii au putut constitui un argument al delegației României prezente la Conferința de Pace de la Paris, din anul 1919, pentru a demonstra caracterul plebiscitar al întrunirii din 1 Decembrie 1918.

Trei dintre ele înfățișează scene cu mulțimea de pe Câmpul lui Horea (Platoul Romanilor), iar două surprind tribunele oficiale de la care au vorbit episcopul Iuliu Hossu și dr. Aurel Vlad.

Niciuna dintre fotografii nu a fost realizată însă în Sala Unirii, fosta Casină, locul unde, în urmă cu 108 ani, 1.228 de delegați au proclamat Unirea Transilvaniei cu România. Unii istorici cred că Samoilă Mârza nu a fost lăsat să intre în Casină, neavând credențional. Alți istorici susțin însă că nu s-a ajuns la această situație pentru că Samoilă Mârza însuși nu și-ar fi pus problema să intre în clădire, nefiind delegat și neștiind, de asemenea, că era singurul care imortaliza evenimentul.

După unele informații, „fotograful oficial” al Adunării ar fi trebuit să fie Bach, un fotograf care a realizat multe fotografii-document cu Alba Iulia atât înainte de 1918, cât și după acest an. Nu se știe cu exactitate din ce motiv nu a fost însă prezent la manifestare.

Într-o discuție avută ulterior cu un istoric, Bach a negat că ar fi trebuit să fie prezent ca fotograf la Unire, susținând că nu avea obligația să fie acolo.

Samoilă Mârza a mai realizat trei fotografii, se crede că în dimineața zilei de 1 Decembrie, în satul său natal, cu consătenii săi, înainte de a pleca la Alba Iulia.

Tot în legătură cu Marea Unire, mai are trei fotografii efectuate pe 14 noiembrie 1918, în curtea unei cazărmi din Viena, la slujba religioasă de sfințire a primului drapel tricolor al Consiliului Național Român Militar.

Aparatul de fotografiat cu burduf folosit de Samoilă Mârza la 1 Decembrie 1918 este expus în Sala Unirii. El a fost vândut de Mârza muzeului din Alba Iulia în anul 1967, prin intermediul muzeografului Gheorghe Anghel.

Samoilă Mârza intenționa să-și achiziționeze, cu banii primiți, un aparat modern, cu care voia să realizeze fotografii la Semicentenarul Unirii, în 1968. Nu a mai apucat. El a murit în decembrie 1967.

În ceea ce privește cele cinci clișee de sticlă, unii specialiști susțin că ar fi fost și ele vândute Muzeului Național al Unirii.

Potrivit unui articol semnat de o cercetătoare din Basarabia, care se bazează pe copia unui document din 1945, clișeele ar fi fost însă oferite de Mârza în mod gratuit.

Astfel, potrivit unui act din 16 ianuarie 1945, președintele Despărțământului „Astra” din Alba Iulia, Eugen Hulea, și directorul Muzeului Unirii, Ion Berciu, certificau că Samoilă Mârza:

„Este singurul fotograf care a fost prezent la Adunarea Națională din Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, și că susnumitul a imortalizat în 5 fotografii unice imaginile istorice de la Marea Adunare care a hotărât unirea Ardealului cu România”.

„În colecțiile Muzeului Unirii din Alba Iulia se găsesc numai aceste 5 fotografii istorice, dovedite ca autentice, și toate cercetările, timp de două decenii, de a mai găsi și altele, au rămas fără rezultat. (…). Dl. Emanuil S. Mârza, ca un sincer patriot român, a pus la dispoziția Țării sale aceste documente de o mare valoare istorică, în mod gratuit, fără a avea niciun fel de beneficiu de pe urma muncii și inspirației sale. Din acest motiv apreciem că Domnia Sa merită întregul sprijin al tuturor pentru serviciul neprețuit adus Neamului și Statului Român, scăpând de la pieire imaginile fotografice ale actului Unirii”, se precizează în documentul aflat în fondul muzeului din Alba Iulia.

Samoilă Mârza a întocmit în 1919 un album intitulat „Marea Adunare de la Alba Iulia în chipuri”, album care a fost folosit și de către delegația română la Conferința de Pace de la Versailles. Mârza a dăruit albume-documentare, care nu au fost realizate în serie, și unor personalități ale vremii: regelui Ferdinand I, premierului Ionel Brătianu, lui Iuliu Maniu, generalului Berthelot etc.

În 2007, o cercetătoare din Basarabia, Maria Vieru Ișaev, a observat că, în albumul oferit lui Nicolae Iorga, fotografia în care apare și episcopul Miron Cristea îl înfățișează pe prelat fără șalul în carouri alb-negre pe care îl avea pe spate din cauza gerului. În schimb, în fotografia din albumul dăruit lui Iuliu Maniu, Miron Cristea, viitorul patriarh și premier al României, are șalul deasupra, în fapt, se pare, o pătură.

În opinia lui Ișaev, nu este vorba despre două fotografii distincte, aceasta presupunând că șalul a fost înlăturat prin retușarea fotografiei, din motive canonice.

Născut în Galtiu, în anul 1886, „fotograful Unirii” s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, fiind înmormântat la Alba Iulia.

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