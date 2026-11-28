„Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când poate fi văzută

Joi, 26 noiembrie 2026, în Sala Unirii din Alba Iulia a avut loc vernisajul expoziției temporare „Episcopii Unirii”, un proiect cultural și documentar dedicat contribuției a cinci ierarhi la realizarea idealului național al românilor din Transilvania.

Expoziția îi aduce în atenția publicului pe Ioan I. Pap, Episcop ortodox al Aradului, Demetriu Radu, Episcop greco-catolic de Oradea, Miron Cristea, Episcop ortodox al Caransebeșului, Valeriu Traian Frențiu, Episcop greco-catolic de Lugoj, și Iuliu Hossu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla.

Fotografii de epocă, scrisori, pastorale și obiecte personale, provenite din colecțiile unor instituții culturale și colecții private, recompun povestea unor personalități care au împărtășit același ideal și au colaborat în momente importante pentru comunitatea românească din Transilvania.

Printre exponate se remarcă mitra Episcopului Demetriu Radu și potirul din argint oferit Episcopului Valeriu Traian Frențiu în 1938, la împlinirea a 25 de ani de episcopat. Potirul a fost folosit de Papa Francisc la Sfânta Liturghie de beatificare a celor șapte Episcopi martiri, celebrată la Blaj, în 2 iunie 2019. Ambele obiecte aparțin Episcopiei Greco-Catolice de Oradea și au fost puse la dispoziție prin amabilitatea Preasfinției Sale Virgil Bercea.

O altă piesă cu o istorie impresionantă este pălăria Episcopului Iuliu Hossu, pe care a purtat-o în 1937, la inaugurarea Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia și pe care a recuperat-o la ieșirea din penitenciarul Sighet. Cu sprijinul Consiliului Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a achiziționat două pălării care i-au aparținut Fericitului Iuliu Hossu, una dintre ele, restaurată în laboratoarele muzeului, fiind prezentată în expoziție.

Publicul poate vizita expoziția în Sala Unirii din Alba Iulia până la 28 februarie 2027, iar programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00.

sursa: Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș

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