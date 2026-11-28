Live video: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”, ultimul derby „de Alba” din 2026
CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”, ultimul derby „de Alba” din 2026!
CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”, ultimul derby „de Alba” din 2026 și ultima reprezentație internă a liderului
CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 33 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 9, 13 puncte), sâmbătă, 28 noiembrie, ora 14.00, pe „Cetate”, în tur 2-2.
Ultima reprezentație internă a „alb-negrilor” ce vin după egalul de la Ghiroda și Giarmata Vii, ce a stopat seria celor 9 succese la rând. O confruntarea a ambițiilor și orgoliilor, miza fiind numai în plan moral.
Absentează Prejmerean (accidentat, al doilea meci la rând), respectiv B. Minteuan și Balaur (indisponibili), la „roș-albaștrii” revenind ex-uniristul Butnariu.
Liderul e cu gândul la „finala” de la Șag, de săptămâna viitoare, un joc de importanță crucială în perspectiva accederii în play-off și a luptei pentru promovare. Vizitatorii sunt în criză, cu 3 înfrângeri succesive, un punct în 4 meciuri și fără gol de 386 minute
Arbitri E. Centea, G. Bîrjac, Al. Turian, rezervă Căt. Morar (toți Sălaj) Observatori A. Danciu (Mureș), T, Biriș (Hunedoara)
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