Presiuni, cercetări disciplinare abuzive și șefi de poliție „butonați” de politicieni: Sindicatul EUROPOL despre cazul fostului șef IPJ Alba, Florin Dogaru și alți patru inculpați

Echipa Sindicatului EUROPOL a publicat un articol în care vorbește despre cazul recent de la Alba unde prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost trimiși în judecată, cinci inculpați dintre care, Fostul șef al IPJ Alba și alt ofițer de poliție de la Biroul Control Intern al IPJ Alba, un consilier local și două persoane din exploatarea materialului lemnos pentru abuz în serviciu, trafic și cumpărare de influență și inducerea în eroare a organelor judiciare.

EUROPOL atrage atenția că cercetarea disciplinară, de cele mai multe ori devine o pârghie abuzivă utilizată de șefii inspectoratelor ca mijloc de intimidare a polițiștilor devotați profesiei care aleg să nu devină preșul pe care potentații zilei îți șterg bocancii.

,,Faptele scoase la lumină de procurorii de la Alba arată cu claritate deopotrivă profunzimea interconectării dintre oamenii de afaceri, politicieni și șefii din poliție, cât și mecanismele puse în practică prin care un polițist care și-a făcut datoria a fost supus, mai bine de un an de zile, unor măsuri menite să îl intimideze și să îl îndepărteze din zonă.”, scrie sindicatul EUROPOL.

,,Totul pornește de la un episod banal”

Povestea începe în luna aprilie 2021 atunci când un agent de poliție din zona Câmpeni a controlat transporturi de material lemnos dintr-o exploatare forestieră locală.

Cu toate că polițistul nu a aplicat sancțiuni contravenționale, administratorul firmei care exploata materialul lemnos s-a considerat vizat de poliție și a hotărât să acționeze pentru mutarea polițistului din acea zonă, scrie EUROPOL.

,,Refuzul colegului nostru de a ceda presiunilor a atras sesizări disciplinare, penale și materiale denigratoare postate pe internet. În mai 2021 polițistul a fost delegat, fără acordul său, pentru 60 de zile la un alt post de poliție, iar împotriva lui s-a dispus o cercetare disciplinară.”, mai notează sursa citată.

Redăm integral restul articolului publicat de EUROPOL pe site-ul oficial al sindicatului:

Șefii din poliție sunt în realitate ,,butonați” de politicieni

Presiunea a căpătat o altă amploare în luna august 2021, când consilierul local ar fi pretins material lemnos, în valoare de 14.242 lei, în schimbul intervenției pe lângă inspectorul șef pentru ca agentul să fie cercetat și mutat. Ușurința cu care un politician a reușit să convingă un șef de Inspectorat Județean de Poliție, să exercite presiuni, cercetări abuzive și în final hărțuiri față de un polițist care doar și-a făcut corect datoria arată cu adevărat faptul că șefii din poliție sunt în realitate ,,butonați” de politicieni.

Cu toate că unitatea de Parchet fusese sesizată, și acțiunea disciplinară trebuia suspendată, inspectorul șef a dispus diminuarea salariului polițistului cu 10% timp de 3 luni, reținând inclusiv fapte aflate în cercetarea parchetului. Între timp, agentului i s-a transmis că, fără acord, va fi detașat 6 luni în alt județ. Cu toate că nu și-a exprimat acordul, începând cu data de 1 octombrie 2021 a fost mutat în alt județ. În fapt, această mutare nu reprezintă altceva decât o sancțiune mascată.

Au fost încălcate caracterul nepublic al procedurii disciplinare și dreptul la apărare al polițistului cercetat

Instrumentul disciplinar a fost apoi folosit din nou. După ce, la 5 noiembrie 2021, agentul a refuzat promisiunea unor foloase necuvenite pentru a nu verifica un transport suspectat că depășea cantitatea de material lemnos consemnat în documente, în decembrie 2021 s-a dispus o a doua cercetare disciplinară, privind inventarierea acelui transport. Ofițerul din cadrul Biroului Control Intern a audiat doi polițiști martori în același timp și în același birou, astfel încât declarațiile s-au pus de acord. Când a constatat că declarațiile unui alt polițist sunt favorabile agentului care era vizat de acțiunea disciplinară, nu a mai administrat proba.

Astfel au fost încălcate caracterul nepublic al procedurii disciplinare și dreptul la apărare al polițistului cercetat, adică exact garanțiile care disting o cercetare disciplinară de un teatru ieftin cu rezultat prestabilit. Paradoxul este evident pentru toată lumea polițistul care a dat dovadă de integritate, care a refuzat avantajele personale și foloasele necuvenite a fost cercetat disciplinar, iar cei care au încercat să îl cumpere au avut acces la pârghiile de putere ale celei mai importante funcții din IPJ Alba.

Mecanismul descris de procurori in rechizitoriu îl regăsim aproape în toate unitățile de poliție

Ar fi o eroare să privim această situație ca pe o excepție. Mecanismul descris de procurori in rechizitoriu îl regăsim aproape în toate unitățile de poliție unde sunt uzitate sesizări disciplinare repetate care conduc la cercetări disciplinare cu rezultat prestabilit. Aceste mecanisme nu țin de specificul unui județ anume, ci de concentrarea puterii aproape absolute în mâna șefilor inspectoratelor județene de poliție.

Polițiștii de la structurile de control intern se află și ei în subordinea directă a inspectorului șef care nu va suferi niciodată consecințe pentru ca folosește abuziv autoritatea funcției. Situații similare se pot repeta în fiecare județ, mai ales în contextul actual, în care, șefii inspectoratelor dispun sute de cercetări disciplinare față de subalterni, însă prea puține vizează managementul defectuos sau atitudinea abuzivă a șefilor. Această asimetrie, arată că responsabilitatea curge exclusiv de jos în sus, deși deciziile cu cel mai mare impact se dispun pe cale ierarhică de sus în jos.

Un sistem de o asemenea factură se autoprotejează și anume cel care dispune cercetarea disciplinară este una și aceeași persoană cu cel care îi apreciază oportunitatea și rezultatul, iar subalternul are puține pârghii de apărare înainte ca sancțiunea să își producă efectele.

Chiar și în situațiile în care instanța de judecată constată ulterior nelegalitatea măsurii, prejudiciul de carieră este produs, iar mesajul transmis polițiștilor este că ,,cine nu se supune trebuie să plece”. Polițistul care vede cum un coleg a fost delegat, sancționat și îndepărtat pentru că a aplicat legea va conchide că prudența este mai sigură decât profesionalismul, iar costul îl suportă siguranța comunității

Viitorul ne aparține! Echipa Sindicatului EUROPOL

FOTO: Florin Dogaru, fost șef IPJ Alba – Arhivă

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