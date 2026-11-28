Canalizare pluvială pe străzi din Vinerea și Cugir: În ce stadiu a ajuns proiectul
Canalizare pluvială pe străzi din Vinerea și Cugir: În ce stadiu a ajuns proiectul
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Executare rețea canalizare pluvială în localitatea Vinerea pe str. Arinului, Toamnei și Teiului și în orașul Cugir pe str. Cloșca și Intrarea Aurel Vlaicu”. Titularul este Primăria Cugir.
Ce se construiește
În Vinerea:
*Strada Arinului: colector pluvial din PVC De 400 mm, lung de 243 m, cu 7 cămine carosabile și 12 guri de scurgere.
*Strada Toamnei: colector De 400 mm, lung de 183 m, cu 4 cămine și 6 guri de scurgere.
*Strada Teiului: se modifică traseul rețelei de canalizare menajeră pe 36 m (conductă De 250 mm, 2 cămine). Rigolele longitudinale sunt înlocuite cu 10 guri de scurgere, iar clapeta de sens de la gura de vărsare a colectorului Dn 400 mm este schimbată.
*Colectorul de pe Arinului și Toamnei va descărca apele în râul Cugir printr-o gură de vărsare cu clapetă de sens. Prin noul cămin Cp11 de pe strada Principală, o parte din debit va fi deviată direct spre râu, ceea ce va diminua încărcarea colectorului existent și, implicit, a străzii Teiului.
În orașul Cugir:
*Strada Cloșca: colector De 315 mm, lung de 245 m, cu 8 cămine și 16 guri de scurgere. Apele ajung în rețeaua existentă, la intersecția cu strada Făgețel.
*Intrarea Aurel Vlaicu: colector De 315 mm, lung de 88 m, cu 3 cămine și 6 guri de scurgere. Din cauza diferențelor de cotă, la capătul rețelei se montează o stație de pompare a apelor pluviale (o pompă activă și una de rezervă). Conducta de refulare, de 97 m, descarcă în căminul CpAVexl.
Rețeaua nu intersectează cursuri de apă cadastrate.
foto: arhivă
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