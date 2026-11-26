CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, ultimul derby „de Alba” al anului! Deplasări dificile pentru CIL Blaj și CSU Alba Iulia
CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, ultimul derby „de Alba” al anului! Deplasări dificile pentru CIL Blaj și CSU Alba Iulia
În etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, pe „Cetate” se dispută ultimul derby „de Alba” al anului, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, sâmbătă, la ora 14.00. Celelalte conjudețene, CSU Alba Iulia (vineri) și CIL Blaj (sâmbătă) au jocuri externe cu echipe pretendente la play-off”, echipa din „Mica Romă” având parte de un duel cu o contracandidată.
*CSM Deva (locul 3, 25 de puncte) – CSU Alba Iulia (locul 10, 11 puncte), vineri, 27 noiembrie, ora 14.00, pe „Cetate”, în tur 0-0.
Formația universitară are test dificil cu nou-promovata la care activează A. Roșu, Circov, Herci, Petresc (foști echipieri ai „alb-albaștrilor”), dar și Juncan. Sunt două formații imbatabile de 3 runde, răstimp în care au acumulat 7 puncte, dar studenții (revine B. Pop) regretă remiza din runda anterioară, la Micești, cu Poli 2 Timișoara, când au salvat un punct în prelungiri.
*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 33 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 9, 13 puncte), sâmbătă, 28 noiembrie, ora 14.00, pe „Cetate”, în tur 2-2.
Ultima reprezentație internă a „alb-negrilor” ce vin după egalul de la Ghiroda și Giarmata Vii, ce a stopat seria celor 9 succese la rând. O confruntarea a ambițiilor și orgoliilor, miza fiind numai în plan moral. Absentează Prejmerean (accidentat, al doilea meci la rând), respectiv B. Minteuan și Balaur (indisponibili), la „roș-albaștrii” revenind ex-uniristul Butnariu. Liderul e cu gândul la „finala” de la Șag, de săptămâna viitoare, un joc de importanță crucială în perspectiva accederii în play-off și a luptei pentru promovare. Vizitatorii sunt în criză, cu 3 înfrângeri succesive, un punct în 4 meciuri și fără gol de 386 minute! „Un derby județean, cu o miză aparte, pe care ne dorimt foarte mult să-l câștigăm. Vrem să facem un joc bun și, cel ,mai important, să le oferim suporterilor motive de bucurie”, a punctat Cristian Pustai, pentru pagina oficială a clubului.
*Viitorul Arad (locul 5, 24 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 25 de puncte), sâmbătă, 28 noiembrie, ora 14.00, pe „Comunal” Cermei, în tur, 1-3.
Confruntare cu însemnătate deosebită pentru calificarea în „careul de ași” între echipe despărțite de o „lungime”. Arădenii, fără Butar – suspendat, vin după două eșecuri, și au în față o formație ce dă golgheterul seriei (Blănaru, 9 reușite) și nu contează pe Boldea (operat la umăr).
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