PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
Partidul Social Democrat își reafirmă angajamentul privind creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2027.
După ce pensiile au fost înghețate în anul 2026, în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan, PSD susține indexarea acestora, conform legii.
Potrivit estimărilor Casei Naționale de Pensii Publice, procentul de indexare este de 7,3%.
„Avem o datorie morală față de seniorii noștri, față de oamenii care au muncit o viață întreagă, au crescut generații și au contribuit la dezvoltarea României. Acești oameni merită respect, siguranța zilei de mâine și un trai demn.
În județul Alba avem aproape 90.000 de pensionari, iar pentru mulți dintre ei fiecare leu în plus contează, mai ales în contextul creșterii costului vieții.
Respectul față de seniori trebuie demonstrat prin fapte și prin decizii care să le îmbunătățească nivelul de trai”, a declarat Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
Ministerul Muncii urmează să pregătească în timp util actul normativ necesar, astfel încât taloanele de pensie aferente lunii ianuarie să includă sumele majorate.
Totodată, PSD solicită ministrului Finanțelor să prezinte de urgență raportul privind situația bugetară, necesar pentru fundamentarea deciziilor privind creșterea pensiilor.
Comunicat de presă, Organizația județeană a PSD Alba
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