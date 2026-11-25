Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”

Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală. Și cu reducerea numărului de parlamentari. A companiilor de stat pe pierderi.

​Schimbările demografice din ultimele decenii, disparitățile economice dintre comunitățile locale și necesitatea eficientizării cheltuielilor publice impun o reformă profundă a organizării administrativ-teritoriale a României. În cadrul dezbaterii pe care am avut-o cu europarlamentarul PSD Dragoș Benea, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, ai Ministerului Dezvoltării și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, au devenit evidente diferențele de abordare dintre cele două partide în privința modului în care trebuie realizată această reformă. În pofida numeroaselor scenarii vehiculate în spațiul public, la acest moment există un singur proiect de ordonanță de urgență, care prevede comasarea voluntară a comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, prin consultarea populației în cadrul unor referendumuri locale. Nu există nicio propunere oficială privind reorganizarea județelor și nici constituirea unor regiuni administrative, acestea din urmă nefiind prevăzute în actualul cadru constituțional.

Partidul Național Liberal susține asocierea comunelor prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și al consorțiilor administrative, ca soluție pentru reducerea cheltuielilor de funcționare, utilizarea în comun a resurselor și furnizarea unor servicii publice mai eficiente și mai apropiate de cetățeni. Spre deosebire de PSD, care susține desființarea unor comune prin comasare, considerăm că eficientizarea administrației publice locale poate fi realizată și prin consolidarea cooperării dintre comunități, fără desființarea acestora. Totodată, susținem finanțarea investițiilor la nivelul acestor structuri asociative, astfel încât unitățile administrativ-teritoriale să poată realiza proiecte comune de infrastructură și modernizare, în loc să abordeze individual probleme care, de multe ori, depășesc limitele administrative ale unei singure localități. Aceste investiții trebuie să beneficieze de resurse financiare reale, nu de credite de angajament fără o acoperire bugetară corespunzătoare.

Nu putem vorbi însă despre o reformă administrativă autentică fără să aplicăm aceleași principii de eficiență și responsabilitate la nivelul administrației centrale. Reducerea numărului de parlamentari, eliminarea sinecurilor și restructurarea aparatului administrativ central trebuie să constituie componente esențiale ale acestui proces. Nu putem solicita eforturi exclusiv din partea comunităților locale, atât timp cât amânăm reformele la nivel central.

Vom continua consultările cu reprezentanții autorităților locale, astfel încât soluțiile legislative să răspundă realităților economice, sociale și demografice ale comunităților din România. Succesul reformei administrativ-teritoriale nu trebuie măsurat în numărul comunelor desființate, ci în calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor și în eficiența utilizării resurselor publice.

Deputat PNL de Alba, Florin ROMAN

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