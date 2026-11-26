E jale! Îngheață salariile bugetarilor, alocațiile copiilor și indemnizațiile părinților în 2027! Decizia care lovește milioane de români

Guvernul nu va mai putea majora în 2027 salariile din sectorul public și principalele beneficii sociale, după ce datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat în ședința de Guvern că legea obligă Executivul să înghețe cheltuielile cu personalul bugetar și asistența socială.

Măsura îi vizează direct pe angajații de la stat, dar și pe milioane de familii care depind de sprijinul acordat de stat.

Printre beneficiile care intră sub incidența înghețării se numără:

*Salariile bugetarilor din administrația centrală și locală;

*Alocațiile de stat pentru copii;

*Indemnizațiile pentru creșterea copilului;

*Stimulentul de inserție pentru părinții care revin mai devreme la muncă;

*Ajutoarele de incluziune și cele pentru încălzire;

*Indemnizațiile de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și persoanele cu handicap.

Potrivit informării prezentate de Alexandru Nazare, prognozele arată că datoria publică se va menține peste pragul de 60% din PIB în perioada 2026–2031.

În această situație, articolul 13 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 obligă Guvernul să adopte măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public și cu asistența socială.

Cu alte cuvinte, perspectivele pentru 2027 sunt sumbre: nici bugetarii, nici părinții și nici beneficiarii ajutoarelor sociale nu trebuie să se aștepte la majorări ale acestor cheltuieli din partea statului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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