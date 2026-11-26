Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece?
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu românii care nu au depus cererile până pe 20 noiembrie
Românii cu venituri mici mai pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, chiar dacă nu au depus cererile până la 20 noiembrie. Aceștia vor beneficia însă de sprijin financiar începând cu luna decembrie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Până când se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire
Potrivit Legii nr. 226/2021, persoanele care depun documentele până la data de 20 a unei luni primesc ajutorul începând cu luna respectivă. În cazul cererilor înregistrate ulterior, sprijinul se acordă din luna următoare.
Astfel, cei care depun dosarul până pe 20 decembrie 2026 inclusiv pot beneficia de ajutor până la 31 martie 2027.
Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzire în iarna 2026-2027
Plafonul de venit este de 1.386 de lei lunar pentru fiecare membru al familiei și de 2.053 de lei pentru persoanele singure.
Sprijinul acoperă încălzirea cu gaze naturale, electricitate, energie termică sau combustibili solizi și petrolieri.
Deținerea anumitor proprietăți, autovehicule, ambarcațiuni ori economii bancare poate conduce la respingerea cererii.
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Unde se depun cererile pentru ajutorul de încălzire
Solicitanții trebuie să se adreseze primăriei de care aparțin. Dosarul poate include documente de identitate, dovezi privind veniturile, actele locuinței și facturi de energie.
Beneficiarii pot solicita și suplimentul pentru energie, acordat inclusiv în afara sezonului rece.
Bunurile care te pot exclude de la acordarea ajutorului pentru încălzire
Nu toate persoanele care se încadrează în plafoanele de venit pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței. Deținerea anumitor bunuri mobile sau imobile poate duce la respingerea cererii.
Pe lista bunurilor care conduc la excluderea de la acordarea ajutorului pentru încălzire în sezonul rece 2026-2027 se află:
– Alte case, apartamente sau spații locative în afara locuinței de domiciliu;
– Terenuri intravilane de peste 1.200 de metri pătrați în mediul urban și 2.500 de metri pătrați în mediul rural, fără a include curtea aferentă locuinței;
– Autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor destinate transportului persoanelor cu dizabilități;
– Două sau mai multe vehicule cu o vechime de peste 10 ani;
– Bărci cu motor, șalupe, iahturi și alte ambarcațiuni, cu excepțiile prevăzute de lege;
– Depozite bancare care depășesc, cumulat, de trei ori valoarea câștigului salarial mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Bunurile deținute de toți membrii familiei sunt luate în calcul la stabilirea dreptului de a beneficia de sprijinul financiar.
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