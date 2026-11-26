Prețurile biletelor la fotbal diferă considerabil de la o competiție la alta. În România, suporterii pot intra pe stadion cu doar 10-15 lei, în timp ce pentru derby-urile europene un bilet poate ajunge la câteva sute de euro.

Conform unei analize făcute de Jucătorul.ro, pasiunea pentru „sportul rege” este una care te obligă, în Europa, să bagi adânc mâna în buzunar! Ca o comparație, Derby della Madonnina duce biletele către 500 de euro, pentru fanii din Milano, iar în SuperLiga sunt chiar și bilete cu mai puțin de 2 euro

În SuperLiga, biletele pornesc de la aproximativ 15 lei și pot ajunge la 300 de lei. La FCSB, de exemplu, cel mai scump bilet standard analizat costă 300 de lei, în timp ce la Dinamo și Rapid prețurile maxime sunt de 180, respectiv 100 de lei.

În Liga 2, accesul este și mai accesibil, cu bilete de la 10 lei la Chindia Târgoviște.

Un bilet la derby-ul AC Milan – Inter a ajuns la 499 de euro, iar la Barcelona prețurile analizate au variat între 239 și 429 de euro. Există și variante mai ieftine, precum Bayern München, cu bilete de la 15 euro.

Nici echipamentul oficial nu este ieftin. În România, un tricou costă între 155 și 500 de lei, iar în marile campionate europene poate ajunge la aproximativ 175 de euro.Dacă adăugăm biletul, tricoul, eșarfa și transportul, o experiență completă de suporter poate costa între aproximativ 233 și 635 de lei pentru cluburile analizate din SuperLiga.

Fotbalul rămâne unul dintre cele mai populare spectacole sportive, însă accesul pe stadion nu costă la fel peste tot. În România, un suporter poate găsi bilete la prețuri accesibile, în timp ce în marile campionate europene anumite partide, în special derby-urile și confruntările din Champions League, ajung să aibă tarife impresionante.O analiză a prețurilor publicate de cluburi pentru sezonul 2026/2027 scoate în evidență diferențele dintre fotbalul românesc și cel european.

Cât costă un bilet la un meci din SuperLiga

În România, prețurile biletelor pentru meciurile din prima ligă pornesc de la aproximativ 15 lei și pot ajunge la 300 de lei, în funcție de club, adversar și sectorul ales.Printre cele mai accesibile variante se numără Sepsi OSK, unde un bilet poate costa 15 lei. FC Botoșani și Oțelul Galați au tarife de pornire de 20 de lei, în timp ce la FC Argeș intrarea începe de la 25 de lei.La polul opus se află FCSB, unde cel mai scump bilet standard din comparație ajunge la 300 de lei.Nici celelalte cluburi cu suporteri numeroși nu au tarife neglijabile pentru cele mai bune locuri. La Dinamo, prețurile variază între 20 și 180 de lei, la Rapid între 35 și 100 de lei, iar la Universitatea Cluj între 35 și 100 de lei.

Liga 2, alternativa pentru suporteri

În eșalonul secund, accesul pe stadion este și mai ieftin.Cel mai mic tarif identificat este de numai 10 lei, la Chindia Târgoviște. La Metalul Buzău și Concordia Chiajna, biletele pornesc de la 15 lei, în timp ce la Steaua București prețurile sunt cuprinse între 15 și 50 de lei. La FC Bihor Oradea, un loc poate costa între 20 și 55 de lei, în funcție de sector și momentul achiziției.

VIP: plătești pentru mai mult confort

Pentru suporterii care își doresc condiții speciale, cluburile din SuperLiga pun la dispoziție și bilete VIP.Prețurile pornesc de la 70 de lei la Sepsi OSK și ajung la 600 de lei la Dinamo București.La FCSB, un loc VIP poate costa între 100 și 300 de lei, în timp ce la Rapid pachetele ajung la 560 de lei. Universitatea Cluj practică tarife cuprinse între 180 și 250 de lei.

În Europa, un bilet poate ajunge la 499 de euro

Dacă în România un bilet de 300 de lei reprezintă limita superioară a comparației pentru locurile standard, în marile campionate europene lucrurile stau cu totul diferit.Analiza prețurilor pentru 16 cluburi importante din Europa arată că tarifele pot varia de la 10 euro până la 499 de euro. Un exemplu spectaculos este derby-ul dintre AC Milan și Inter. Pentru această confruntare, cel mai scump loc standard a ajuns la 499 de euro.La Real Madrid, prețurile analizate variază între 100 și 275 de euro, în timp ce la Barcelona un bilet poate costa între 239 și 429 de euro.Există însă și variante mai accesibile. La Bayern München, biletele pornesc de la 15 euro, iar la Borussia Dortmund de la 18,50 euro. La Marseille și Inter au fost identificate, de asemenea, bilete cu prețuri de pornire de numai 10 euro.Trebuie precizat că aceste tarife diferă în funcție de competiție, adversar și categoria locului.

Champions League, o experiență tot mai scumpă

Finala UEFA Champions League reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din fotbalul mondial, iar prețurile biletelor reflectă interesul uriaș al publicului. Pentru finala din 2026, desfășurată la Budapesta, prețurile oficiale au fost cuprinse între 70 și 950 de euro. Cel mai ieftin tarif, de 70 de euro, a fost rezervat suporterilor celor două echipe finaliste. Pentru publicul neutru, prețurile au început de la 180 de euro și au ajuns la 950 de euro pentru categoria superioară.Pentru finala din 2027, programată la Madrid, vânzarea oficială a biletelor nu era încă deschisă la momentul realizării analizei.

Cât costă un tricou oficial al echipei favorite

Biletul nu este singura cheltuială pentru un suporter. În SuperLiga, prețurile tricourilor analizate sunt cuprinse între 155 și 500 de lei.Cel mai accesibil este tricoul celor de la FC Botoșani, la 155 de lei. La Sepsi OSK acesta costă 200 de lei, iar la Petrolul Ploiești 210 lei.La Dinamo, tricoul oficial ajunge la 440 de lei, la Universitatea Craiova la 448 de lei, iar la FCSB la 500 de lei.În Europa, prețurile sunt și mai ridicate pentru anumite produse. Tricoul oficial al Barcelonei ajunge la 174,99 euro, în timp ce mai multe cluburi importante, precum Real Madrid, Bayern München, Juventus și AC Milan, au prețuri în jurul valorii de 150 de euro.Dacă luăm în calcul biletul, tricoul oficial, un fular sau o eșarfă și transportul local dus-întors, costul unei experiențe complete crește considerabil.În analiza realizată pentru cluburile din SuperLiga, cel mai accesibil pachet minim este la FC Botoșani, cu aproximativ 233 de lei.La Sepsi OSK, suma ajunge la 275 de lei, iar la Petrolul Ploiești la 283 de lei.Pentru un suporter al lui Dinamo, pachetul calculat ajunge la 516 lei, în timp ce la FCSB costul este de 606 lei. La Universitatea Craiova, totalul urcă la 635 de lei.Aceste calcule includ produse oficiale și transport local, dar nu și mâncarea, băuturile sau eventualele cheltuieli suplimentare.

Fotbalul românesc, mai accesibil

Comparația dintre România și marile campionate europene arată că diferențele de preț sunt considerabile. În timp ce un suporter din România poate intra pe stadion cu 10-15 lei la anumite partide, un derby european poate presupune un buget de sute de euro numai pentru bilet.Nici echipamentul oficial nu este ieftin, iar atunci când adăugăm transportul, cazarea și produsele pentru suporteri, costul unei deplasări poate crește rapid.