Performanță remarcabilă pentru educația din Alba Iulia: Eduard Pițu, distins cu mențiune la Concursul Național de Matematică „IMAR-Panaitopol”, ediția 2026

Eduard Pițu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, continuă seria rezultatelor de excepție la nivel național, obținând mențiune și clasându-se pe locul al 5-lea în ierarhia generală a Concursului Național de Matematică „IMAR-Panaitopol”.

Competiția, organizată sub egida Societății de Științe Matematice din România (SSMR) și a Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, reunește anual cei mai buni tineri matematicieni din țară.

Într-un clasament dominat de licee de profil din marile centre universitare, rezultatul lui Eduard Pițu reconfirmă valoarea școlii albaiuliene și nivelul ridicat de pregătire al elevului.

Această distincție confirmă parcursul său ascendent din întreaga perioadă a liceului. Încă din clasa a IX-a (2024), Eduard Pițu s-a impus pe prima poziție la nivel național, câștigând Premiul I și Medalia de Aur la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, rezultat completat în vara aceluiași an de participarea în echipa României la tabăra internațională de matematică din China.

Seria succeselor a continuat și în 2026, an în care a obținut Mențiune din partea Ministerului Educației și Medalie de Aur acordată de Societatea de Științe Matematice din România la etapa națională a Olimpiadei de Matematică.

Ulterior, în luna mai, în urma probelor de baraj, s-a clasat pe locul al 10-lea la nivel național și a reușit calificarea în lotul național restrâns de seniori, intrând astfel în elita restrânsă a elevilor care au concurat pentru echipa reprezentativă a României la Olimpiada Internațională de Matematică.

Felicitări lui Eduard Pițu, profesorilor îndrumători și familiei pentru munca susținută, perseverența și pasiunea cu care reprezintă Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” și județul Alba la cel mai înalt nivel!

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