Video | Continuă căutările pentru bărbatul de 65 de ani, din Bistra, dat dispărut: Doi voluntari CST, însoțiți de doi câini de mantrailing, s-au alăturat echipelor de polițiști și jandarmi
Continuă căutările pentru bărbatul de 65 de ani, din Bistra, dat dispărut: Doi voluntari CST, însoțiți de doi câini de mantrailing, s-au alăturat echipelor de polițiști și jandarmi
Un bărbat de 65 de ani, din localitatea Bistra, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit. Oamenii legii și familia îl caută, însă până în acest moment acesta nu a fost găsit.
Mai excat, este vorba despre Bocșa Gheorghe. Ziariștii de la ziarulunirea.ro au scris despre dispariția acestuia pe data de 23 noiembrie despre dispariția acestuia. ,,Solicităm ajutorul tuturor celor care pot oferi informații despre dispariția tatălui meu Bocșa Gheorghe în vârsta de 65 ani. Persoana a fost văzută în data de 21.11.2026 în localitatea Bistra, județul Alba”, au transmis membrii familiei.
Căutările pentru Bocșa Gheorghe continuă
Organizația Câini de Salvare Transilvania (C.S.T.) a fost contactată de Inspectoratul de Poliție al Județului Alba, Secția Criminalistică, cu solicitarea de a-i sprijini în căutarea bărbatului dispărut în decursul zilei de sâmbătă.
,,Marți dimineața, doi voluntari CST, însoțiți de doi câini de mantrailing, s-au alăturat echipelor de polițiști și jandarmi care continuau căutările începute încă din ziua dispariției. Pe o vreme de stat în casă (frig, vânt și ninsoare), Călin împreună cu Ivo și Oana împreună cu Jimmy au încercat să meargă pe urma bărbatului, la mai mult de 60 de ore de la dispariția acestuia.”, se arată într-o postare publicată de Câini de Salvare Transilvania.
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Din nefericire, munca câinilor și a celor doi voluntari nu a condus până la persoana dispărută, aceștia oprindu-se la un pod care traversa un râu din localitate.
,,Misiunea va continua pana la găsirea victimei.”, a mai scris C.S.T.
Precizările Poliției din Alba
„Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Bistra, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
La data de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 13.00, polițiștii din orașul Câmpeni au fost sesizați cu privire la faptul că BOCȘA GHEORGHE, în vârstă de 66 de ani, a plecat de la domiciliu său în data de 21 noiembrie 2026 și nu a mai revenit.
Bărbatul are următoarele semnalmente: 1,70 m înălțime, aproximativ 70 de kilograme.
La momentul dispariției, purta pantaloni negri, o bluză neagră, o geacă verde închis și adidași albi.
Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
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