CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, derby-ul rivalelor din Divizia A1, sâmbătă, 28 noiembrie, ora 17.00 | Ardelencele vor revanșa după Supercupa României!

CSO Voluntari – Volei Alba Blaj este derby-ul rivalelor din Divizia A1, meci contând pentru etapa a noua a primei scene la volei feminin.

Combatantele, campioana și vicecampioana ediției anterioare, ocupă primele două poziții, fiind despărțite de un singur punct, ilfovencele fiind primele, iar pe locul al treilea se situează Dinamo, cu 6 victorii din tot atâtea partide. Întâlnirea vedetă este programată sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 17.00, în Sala Polivalentă „Gabriela Szabo” din Voluntari. Formația pregătită de Giovanni Caprara vine după confruntarea din Germania, din Liga Campionilor, 2-3 cu VfB Suhl Thüringen, și săptămâna viitoare are un nou joc, acasă, în competiția supremă, cu PGE Łódź (joi, 3 decembrie).

Acum 6 săptămâni, în deschiderea sezonului, pe 17 octombrie, la Tulcea, CSO Voluntari s-a impus în minimum de seturi, meci în care s-a accidentat grav Nelmaira Váldez.

La Volei Alba Blaj va reveni Elina Rodriguez, absentă în ultimele întâlniri, cheia întâlnirii fiind cum va reuși Guillerme Naranjo Hernandez să o blocheze pe „coșmarul” Nicole Van de Vosse (cea mai bună realizatoare a sezonului).

Statistic, în acest an, contracandidatele la supremația internă s-au duelat în 10 rânduri, scorul confruntărilor „face to face” fiind 6-4 pentru amfitrioane, meciuri în sezonul regular, finala Diviziei A1, semifinalele Cupei României, sferturile Cupei CEV și Supercupa României.

În acest context, precizăm că extrema Sabine Haewegene și centrul Viktoria Trcol (cele mai multe blocaje în acest sezon) au fost incluse de FRV în echipa ideală a rundei anterioare.

Foto: Federația Română de Volei

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