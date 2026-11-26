26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
Pe 26 noiembrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitorul copiilor, al pruncilor bolnavi și al familiei creștine. Considerat un simbol al iubirii față de cei mici, Sfântul Stelian este cinstit pentru viața sa dedicată rugăciunii, milosteniei și ajutorării oamenilor aflați în suferință.
Sfântul este reprezentat în iconografia ortodoxă ținând un copil în brațe, imagine care amintește de grija și dragostea sa față de prunci.
Cine a fost Sfântul Stelian Paflagonul
Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Stelian s-a născut în Paflagonia, provincie din Asia Mică, pe teritoriul Turciei de astăzi, într-o familie înstărită de creștini.
Încă din tinerețe s-ar fi remarcat prin credință, blândețe și dragoste față de semeni. După moartea părinților și a rudelor apropiate, a ales să renunțe la averea moștenită, pe care a împărțit-o săracilor, și să îmbrățișeze viața monahală.
S-a retras într-o mănăstire, apoi în pustie, unde s-a dedicat rugăciunii și vieții ascetice. Tradiția hagiografică amintește că ar fi trăit într-o peșteră, unde primea hrană de la îngeri.
Deși a ales retragerea din lume, Sfântul Stelian nu a rămas indiferent la suferințele oamenilor. Dimpotrivă, a devenit cunoscut pentru ajutorul oferit celor bolnavi și pentru rugăciunile rostite în sprijinul familiilor aflate în necaz.
De ce este considerat ocrotitorul copiilor
Faima Sfântului Stelian este legată în special de minunile săvârșite, potrivit tradiției, pentru vindecarea copiilor.
În Paflagonia ar fi izbucnit o epidemie care a afectat numeroși copii. Mamele disperate, văzându-și pruncii suferind, au apelat la rugăciunile pustnicului. Sfântul s-a rugat cu multă stăruință, iar molima ar fi încetat.
Vestea minunilor sale s-a răspândit, iar părinții au început să îl caute pentru a se ruga împreună cu el pentru sănătatea copiilor lor.
De asemenea, tradiția îi atribuie ajutorul acordat mamelor care își doreau copii și familiilor care treceau prin încercări.
Astfel, Sfântul Stelian a rămas în conștiința creștinilor drept ocrotitor al pruncilor, al copiilor bolnavi și al familiilor.
Potrivit Arhiepiscopiei Bucureștilor, în iconografia religioasă, sfântul este înfățișat în mod obișnuit cu un copil în brațe, reprezentare care simbolizează misiunea sa de ocrotire a celor mici.
Unde se găsesc moaștele Sfântului Stelian în România
Un loc important de cinstire a Sfântului Stelian se află în București, la Biserica „Sfântul Stelian” – Lucaci, unde este păstrat un fragment din moaștele sale.
Potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro, părticica din sfintele moaște a fost adusă la acest lăcaș de cult în anul 1736, fiind dăruită comunității de Mitropolitul Ștefan al Țării Românești.
În fiecare an, la 26 noiembrie, biserica își sărbătorește hramul, iar credincioșii vin să se închine și să se roage pentru sănătatea și ocrotirea copiilor.
Sfântul Stelian este cinstit și în alte comunități ortodoxe, fiind unul dintre sfinții către care părinții își îndreaptă rugăciunile atunci când copiii lor trec prin momente dificile.
Tradiții și semnificații ale sărbătorii din 26 noiembrie
În tradiția populară și religioasă românească, ziua Sfântului Stelian este asociată cu sănătatea copiilor, protecția familiei și ajutorul oferit mamelor.
Credincioșii obișnuiesc să se roage pentru sănătatea și ocrotirea copiilor, vindecarea pruncilor bolnavi, ajutorul familiilor care își doresc copii, liniștea și armonia în familie și puterea de a depăși încercările vieții.
Dincolo de practicile religioase, sărbătoarea transmite un mesaj despre responsabilitatea față de copii, iubirea necondiționată și grija pentru cei vulnerabili.
foto: arhivă
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