Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările de trafic

Au fost anunțate restricțiile de circulație rutieră pentru derularea evenimentelor de marcare a Zilei Naționale a României la Alba Iulia din 2026.

Potrivit site-ului ziuaromaniei.ro, dedicat evenimentului de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia, restricțiile de trafic sunt următoarele:

Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia

Sâmbătă, 28 noiembrie

Circulația rutieră este restricționată pe străzile de mai jos, inclusiv pe locurile de parcare de pe acestea.

18:00–22:00 Zona Târgului de Crăciun

Pentru inaugurarea Târgului de Crăciun, între 19:00 și 20:00.

str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la intersecția cu str. Muzeului până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)

str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu

str. Gabriel Bethlen (de la str. Mitropolit Andrei Șaguna până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)

Duminică, 29 noiembrie – Repetițiile defilării și spectacolul din Târgul de Crăciun · 26 străzi cu restricții, între 09:00 și 23:00

11:30–20:00- Repetițiile defilării

Restricții pe străzi și pe zonele de parcare, pentru repetițiile ceremoniei militare (13:00–17:00).

Încoronării

1 Decembrie 1918

Horea

str. Gh. Pop de Băsești

str. Crișan

str. Cetății

str. Cloșca

str. Apulum

str. Izvorului

str. Dr. Ion Rațiu

str. Ion Agârbiceanu

Transilvaniei (parcările Pasaj bd. Transilvaniei)

Calea Moților

str. Lalelelor

str. Unirii (Nicolae Iorga)

str. Octavian Goga

str. 9 Mai

str. Brădișor

str. N. Bălcescu

str. Decebal

str. Aurel Vlaicu

str. Gemina

str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării)

09:00–23:00 Latura de Nord a Cetății

Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății)

16:00–22:00 Zona Târgului de Crăciun

Pentru spectacolul din Târgul de Crăciun, între 18:00 și 20:00.

str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la intersecția cu str. Muzeului până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)

str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu

str. Gabriel Bethlen (de la str. Mitropolit Andrei Șaguna până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)

Luni, 30 noiembrie – Ceremonial militar de depunere de coroane și jerbe · 10 străzi cu restricții, între 09:00 și 23:00

09:00–12:00 Ceremonial militar Depunere de coroane și jerbe de flori la statuile lui Ion I.C. Brătianu și Iuliu Maniu.

Ferdinand I (Gara CFR și Prefectura Alba)

Piața Ion I.C. Brătianu

Piața Iuliu Maniu

str. Ardealului

str. Olteniei

str. București

str. Basarabiei

str. Frederic Mistral

09:00–23:00 Latura de Nord a Cetății

Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății)

10:30–23:00 Intrarea în Cetate str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la sensul giratoriu din Cetatea Alba Carolina)

Marți, 1 Decembrie Ceremonialul militar și defilarea (14:30–16:00) · 33 străzi cu restricții, între 08:00 și 23:00

08:00–18:00 Traseul defilării Închise de dimineață pentru pregătirea ceremonialului militar.

str. Lalelelor

1 Decembrie 1918

09:00–23:00 Zona Cetății Alba Carolina

str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la sensul giratoriu de la intrarea în Cetate)

str. Aurel Vlaicu

str. Crișan

str. Mihai Viteazul (zona CCS)

Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetate și din Latura de Nord)

10:00–18:00

Străzile din jurul traseului

Restricții pentru defilarea militară, inclusiv pe zonele de parcare.

Încoronării

Horea

str. Gh. Pop de Băsești

str. Crișan

str. Cetății

str. Cloșca

str. Apulum

str. Izvorului

str. Dr. Ion Rațiu

str. Ion Agârbiceanu

Transilvaniei (parcările Pasaj bd. Transilvaniei)

Calea Moților

str. Lalelelor

str. Unirii (Nicolae Iorga)

str. Octavian Goga

str. 9 Mai

str. Brădișor

str. N. Bălcescu

str. Decebal

str. Aurel Vlaicu

str. Gemina

str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării)

11:00–18:00

Zona extinsă Restricții suplimentare de circulație.

Încoronării

Horea

str. Gh. Pop de Băsești

str. Cetății

str. Cloșca

str. Apulum

str. Izvorului

str. Dr. Ion Rațiu

str. Ion Agârbiceanu

Transilvaniei (parcările Pasaj bd. Transilvaniei)

Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției 1989)

Revoluției 1989

str. Lalelelor

str. Pavlov

str. 9 Mai

str. Ștefan cel Mare

str. Septimius Severus

str. Vânătorilor

str. Toporașilor

str. Vasile Goldiș

str. Tache Ionescu

18:00–23:00 Seara

Bulevardul rămâne închis și după defilare, pentru evenimentele de seară.

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