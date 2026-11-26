Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările de trafic
Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările de trafic
Au fost anunțate restricțiile de circulație rutieră pentru derularea evenimentelor de marcare a Zilei Naționale a României la Alba Iulia din 2026.
Potrivit site-ului ziuaromaniei.ro, dedicat evenimentului de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia, restricțiile de trafic sunt următoarele:
Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia
Sâmbătă, 28 noiembrie
Circulația rutieră este restricționată pe străzile de mai jos, inclusiv pe locurile de parcare de pe acestea.
18:00–22:00 Zona Târgului de Crăciun
Pentru inaugurarea Târgului de Crăciun, între 19:00 și 20:00.
- str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la intersecția cu str. Muzeului până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)
- str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu
- str. Gabriel Bethlen (de la str. Mitropolit Andrei Șaguna până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)
Duminică, 29 noiembrie – Repetițiile defilării și spectacolul din Târgul de Crăciun · 26 străzi cu restricții, între 09:00 și 23:00
11:30–20:00- Repetițiile defilării
Restricții pe străzi și pe zonele de parcare, pentru repetițiile ceremoniei militare (13:00–17:00).
- Încoronării
- 1 Decembrie 1918
- Horea
- str. Gh. Pop de Băsești
- str. Crișan
- str. Cetății
- str. Cloșca
- str. Apulum
- str. Izvorului
- str. Dr. Ion Rațiu
- str. Ion Agârbiceanu
- Transilvaniei (parcările Pasaj bd. Transilvaniei)
- Calea Moților
- str. Lalelelor
- str. Unirii (Nicolae Iorga)
- str. Octavian Goga
- str. 9 Mai
- str. Brădișor
- str. N. Bălcescu
- str. Decebal
- str. Aurel Vlaicu
- str. Gemina
- str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării)
09:00–23:00 Latura de Nord a Cetății
- Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății)
16:00–22:00 Zona Târgului de Crăciun
- Pentru spectacolul din Târgul de Crăciun, între 18:00 și 20:00.
- str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la intersecția cu str. Muzeului până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)
- str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu
- str. Gabriel Bethlen (de la str. Mitropolit Andrei Șaguna până la str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu)
Luni, 30 noiembrie – Ceremonial militar de depunere de coroane și jerbe · 10 străzi cu restricții, între 09:00 și 23:00
09:00–12:00 Ceremonial militar Depunere de coroane și jerbe de flori la statuile lui Ion I.C. Brătianu și Iuliu Maniu.
- Ferdinand I (Gara CFR și Prefectura Alba)
- Piața Ion I.C. Brătianu
- Piața Iuliu Maniu
- str. Ardealului
- str. Olteniei
- str. București
- str. Basarabiei
- str. Frederic Mistral
09:00–23:00 Latura de Nord a Cetății
- Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Latura de Nord a Cetății)
10:30–23:00 Intrarea în Cetate str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la sensul giratoriu din Cetatea Alba Carolina)
Marți, 1 Decembrie Ceremonialul militar și defilarea (14:30–16:00) · 33 străzi cu restricții, între 08:00 și 23:00
08:00–18:00 Traseul defilării Închise de dimineață pentru pregătirea ceremonialului militar.
- str. Lalelelor
- 1 Decembrie 1918
09:00–23:00 Zona Cetății Alba Carolina
- str. Unirii (Nicolae Iorga) (de la sensul giratoriu de la intrarea în Cetate)
- str. Aurel Vlaicu
- str. Crișan
- str. Mihai Viteazul (zona CCS)
- Aleea Sf. Capistrano (de la bariera de acces în Cetate și din Latura de Nord)
10:00–18:00
Străzile din jurul traseului
Restricții pentru defilarea militară, inclusiv pe zonele de parcare.
- Încoronării
- Horea
- str. Gh. Pop de Băsești
- str. Crișan
- str. Cetății
- str. Cloșca
- str. Apulum
- str. Izvorului
- str. Dr. Ion Rațiu
- str. Ion Agârbiceanu
- Transilvaniei (parcările Pasaj bd. Transilvaniei)
- Calea Moților
- str. Lalelelor
- str. Unirii (Nicolae Iorga)
- str. Octavian Goga
- str. 9 Mai
- str. Brădișor
- str. N. Bălcescu
- str. Decebal
- str. Aurel Vlaicu
- str. Gemina
- str. Brândușei (între str. Lalelelor și bd. Încoronării)
- 11:00–18:00
Zona extinsă Restricții suplimentare de circulație.
- Încoronării
- Horea
- str. Gh. Pop de Băsești
- str. Cetății
- str. Cloșca
- str. Apulum
- str. Izvorului
- str. Dr. Ion Rațiu
- str. Ion Agârbiceanu
- Transilvaniei (parcările Pasaj bd. Transilvaniei)
- Calea Moților (str. Horea – bd. Revoluției 1989)
- Revoluției 1989
- str. Lalelelor
- str. Pavlov
- str. 9 Mai
- str. Ștefan cel Mare
- str. Septimius Severus
- str. Vânătorilor
- str. Toporașilor
- str. Vasile Goldiș
- str. Tache Ionescu
18:00–23:00 Seara
Bulevardul rămâne închis și după defilare, pentru evenimentele de seară.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, derby-ul rivalelor din Divizia A1, sâmbătă, 28 noiembrie, ora 17.00 | Ardelencele vor revanșa după Supercupa României
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, derby-ul rivalelor din Divizia A1, sâmbătă, 28 noiembrie, ora 17.00 | Ardelencele vor revanșa după Supercupa României! CSO Voluntari – Volei Alba Blaj este derby-ul rivalelor din Divizia A1, meci contând pentru etapa a noua a primei scene la volei feminin. Combatantele, campioana și vicecampioana ediției anterioare, ocupă primele […]
DSVSA Alba ia la control toți comercianții de alimente din Cetatea Alba Carolina, de Ziua Națională 2026! Ce vor verifica inspectorii
DSVSA Alba ia la control toți comercianții de alimente din Cetatea Alba Carolina, de Ziua Națională 2026! Ce vor verifica inspectorii Comercianții care vor vinde produse alimentare în Cetatea Alba Carolina, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, vor fi verificați de inspectorii DSVSA Alba. Mai multe echipe de control vor urmări respectarea normelor […]
Taxe și impozite locale 2027 în Alba Iulia: Un fost consilier local propune modificări pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Document
Taxe și impozite locale 2027 în Alba Iulia: Un fost consilier local propune modificări pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Document Fostul consilier local Ionela-Gavrilă Paven a transmis Primăriei și Consiliului Local Alba Iulia o serie de propuneri de modificare a proiectelor privind taxele și impozitele locale pentru anul 2027, aflate în consultare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane, arestate
Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane,...
26-27 noiembrie 2026 | Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba
Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona...
Știrea Zilei
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, derby-ul rivalelor din Divizia A1, sâmbătă, 28 noiembrie, ora 17.00 | Ardelencele vor revanșa după Supercupa României
CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, derby-ul rivalelor din Divizia A1, sâmbătă, 28 noiembrie, ora 17.00 | Ardelencele vor revanșa...
Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările de trafic
Restricții de circulație de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările...
Curier Județean
Oamenii din Cluj-Napoca, sătui de prețurile orașului „de 5 stele”, se orientează și spre Alba Iulia: „Un apartament e mai ieftin cu 30–35%”
Oamenii din Cluj-Napoca, sătui de prețurile orașului „de 5 stele”, se orientează și spre Alba Iulia: „Un apartament e mai...
Incendiu la Ciumbrud: Intervin pompierii din Aiud cu o autospecială. O femeie, transportată de urgență la spital după ce a suferit atac de panică și posibilă intoxicație cu fum
Incendiu la Ciumbrud: Intervin pompierii din Aiud cu o autospecială. O femeie, transportată de urgență la spital după ce a...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și...
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece?
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu românii care nu au depus cererile până pe 20 noiembrie...