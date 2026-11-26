Dansatorii de la Life is Dance Alba Iulia, rezultate de apreciat la Cupa Potaissa Turda!

Reprezentanții Life is Dance Alba Iulia au avut rezultate de apreciat la Cupa Potaissa, la Turda, un concurs de anvergură națională, la care clubul din Cetatea Marii Uniri participă neîntrerupt de 12 ani.

Life is Dance Alba Iulia a realizat un bilanț remarcabil 17 clasări în finală, 7 locuri 3, două locuri secunde și 10 locuri întâi, sportivii fiind pregătiți de antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu, dar și de instructorul Denisa Pașca. În cadrul competiției oficiale a avut loc și concursul de promovare a disciplinelor Federației Române de Dans Sportiv și de susținere a tinerelor talente, intitulat „Dansez cu sufletul”, dedicat sportivilor aflați la început de drum în această activitate.

Sportivii Life is Dance au urcat pe podium la mai multe categorii de vârstă și niveluri competiționale.

*Debutante 8-9 ani: Ema Crăciun – locul 4, Antonia Tiriplica – locul 12, Cataleya Muntean -locul 16, rezultate obtinute din aproape 30 de concurente!;

*debutante 10-11 ani un dans: Bianca Mărginean locul 4, Sara Chescheș locul 16, rezultate din 29 concurente!;

*debutante 12-15 ani un dans: Irina Zamfir – locul 1, Alesia Haiduc – locul 3, Anastasia Voica 7 -rezultate din 15 concurente;

*6-9 ani 2 dansuri: Ana Cucea – locul 3 din 20 de concurente; *10-11 ani 2 dansuri, Emma Stan – locul 5, Iulia Purcar – locul 8, Ana Roth –locul 14;

*12-15 ani 2 dansuri: Aylin Durkaya – locul 1, Elena Oargă – locul 3, Eliza Bolea – locul 4, Maria Avram -locul 13;

*Solo Open Latino 16-34 ani: Karina Borlea – locul 1; *Debutanti 6-9 ani: David Gruita si Sofia Giosan – locul 1;

*debutanti 2 dansuri 6-9 ani: Ionuț Mondoc și Raisa Muntean – locul 3; Luca Ioan Chiriac si Antonia Mic – locul 5; George Opris si Maya Csernatoni – locul 6;

*debutanti 2 dansuri 12-15 ani: locul 1 – Mario Stoia si Rebeca Tomuș, locul 4 – Ciornei David și Ilinca Ciucă;

*debutanti 3 dansuri 6-11 ani: Matei Ștef si Sarah Petricele – locul 4, Filip Corodea și Tomulețiu Elena – locul 10;

*hobby 6-9 ani: Otvos Andrei și Daria Senilă – locul 1 , Orzeiu Alexandru și Rebeca Acatrini – locul 4;

*hobby 10-11 ani: Eduard Dragomir și Teodora Manciu – locul 1, Mihai Grama și Elena Dumitriu – locul 9;

*Clasa E 6-11 ani: Cristian Chelemen și Sara Popa -locul 1, Rares Borlea și Natalia Avram – locul 5;

*clasa E 14-15 ani: Daisa Tudor și Anastasia Șopterean – locul 1, Teodor Tamaș Urbanescu și Andra Popa – locul 3; Ionuț Bălău și Bianca Dinu – locul 4;

*Clasa E 16-35 de ani: Tudor David și Ana Filimon – locul 5;

*Open Basic Latino 6-11 ani: Rafael Simu și Irina Bendea – locul 5;

*Open Basic Latino 12-15 ani: Herman David și Sofia Manciu – locul 5;

*Open Latino 12-15 ani: Herman David și Sofia Manciu – locul 3;

*Open Latino 16-35 de ani: Casian Cretu și Diana Dicu – locul 3, David Linko și Rebeca Voicu – locul 4

De asemenea rezultatele pentru Cupa “Dansez cu sufletul”:

*Solo cha-cha: 8-9 ani -Ilaria Sabău – locul 6; 12 ani – Anastasia Tudor – locul 5; 13-15 ani: Ilinca Sava – locul 1; *

debutanti 4-7 ani: Noah Andrei Lupșa și Sofia Ana Luca – locul 2; *debutanți 9 ani: Victor Popa și Natalia Gligor – locul 2.

Aceste rezultate demonstrează că viitorul dansului sportiv se construiește prin pasiune, perseverență și încredere.

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