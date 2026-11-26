Teiușul își reinventează zona Gării cu aproape 3 milioane de euro din fonduri europene: Parcul Feroviarilor și strada Decebal intră în era regenerării urbane

Orașul Teiuș face un nou pas spre modernizare, printr-o investiție de peste 14,6 milioane de lei, finanțată în mare parte din fonduri europene, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027. Proiectul de regenerare urbană vizează transformarea Parcului Gării într-un spațiu modern de promenadă, agrement și socializare, precum și modernizarea străzii Decebal, principala arteră de legătură dintre gară și centrul orașului. Cu trei zone tematice dedicate identității feroviare, recreerii și evenimentelor, investiția urmărește să redea atractivitatea unei zone emblematice și să transforme Teiușul într-un oraș mai prietenos pentru locuitori și turiști.

Cunoscut mai ales pentru că este unul dintre cele mai importante noduri feroviare din România, orașul Teiuș aspiră să-și eleveze statutul, profitând deopotrivă de situarea pe axele majore de transport și de proximitatea unei zone turistice importante a județului Alba. Primăria Orașului Teiuș a inaugurat, în urmă cu o lună, noul Centru pentru Tineret, facilitate de agrement pentru localnici și vizitatori, o investiție de peste 3 milioane de euro, realizată cu fonduri europene gestionate de ADR Centru. Edilii teiușeni continuă modernizarea orașului printr-o nouă investiție, de 2,7 milioane de euro, al cărei contract de finanțare a fost semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021–2027.

Proiectul „Regenerare urbană în orașul Teiuș, județul Alba” are valoarea totală de 14.602.703,16 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 12.125.093,15 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile din bugetul de stat este de 1.854.426,02 lei. Diferența până la valoarea totală reprezintă contribuția beneficiarului. Proiectul este finanțat în cadrul Priorității 8 – „O Regiune atractivă”, Acțiunea 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna decembrie 2029.

„Întotdeauna, localitățile aflate la intersecția rutelor de transport au avut o dezvoltare consolidată. Gara din Teiuș a fost printre primele construite în Transilvania și chiar în România, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Tot atunci a fost construită clădirea gării, care este și acum una dintre cele mai impunătoare din România. Declinul transportului feroviar românesc a adus și deteriorarea imobilului, dar, din luna martie a acestui an, au demarat lucrările de modernizare a gării, în valoare de peste 16 milioane de lei, finanțate din fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027, fonduri de la bugetul de stat și de la SNCFR SA.

În acest context, dorind concomitent amenajarea unei porți de acces în oraș cât mai atractive, dar și creșterea calității vieții locuitorilor, edilii din Teiuș au demarat, cu finanțare europeană nerambursabilă din Programul „Regiunea Centru”, un proiect de regenerare urbană în zona adiacentă gării. Cele două proiecte se desfășoară independent, au surse de finanțare diferite, dar ambele contribuie la creșterea confortului urban și a atractivității orașului pentru turiști, mai ales că Teiușul este una dintre porțile de acces spre Valea Mănăstirii și Mănăstirea Râmeț. Este o zonă turistică în dezvoltare, iar alte două investiții de infrastructură rutieră, cu finanțare din programele gestionate de ADR Centru – «Transapuseana», finanțată prin POR 2014–2020, și «Drumul Mănăstirilor», aflat în construcție și finanțat prin PR Centru – susțin această dezvoltare.

Dacă privim zona extinsă a orașului Teiuș, observăm o dezvoltare interconectată, în care fondurile europene au un rol major în susținerea creșterii economice și a nivelului de trai al cetățenilor, odată cu finalizarea investițiilor de la calea ferată și gară, cu mobilitatea crescută pe A10 și cu posibilitățile de conectare a autostrăzii la drumurile județene reabilitate prin Programele Regionale, precum și cu potențialul de conectare rapidă cu Valea Târnavelor”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

În trecut, zona gării, unde se află acum Parcul Feroviarilor, a fost un punct esențial pentru dezvoltarea economică și socială a orașului. Pentru o abordare unitară, proiectul de regenerare urbană include și strada Decebal, principala arteră care face legătura dintre gara CFR, centrul orașului, DN 1 și accesul spre Valea Mănăstirii.

„Proiectul «Regenerare urbană în orașul Teiuș», cu cele două componente – «Modernizare strada Decebal de la Parohia Greco-Catolică la gara CFR», respectiv «Amenajare zonă de promenadă Parcul Gării» –, gândite pentru implementare în orașul nostru, se înscrie în gama proiectelor cu finanțare europeană, dar și cu contribuție proprie a orașului, care au schimbat, pe parcursul anilor, și vor schimba în continuare fața orașului, dar și viața și confortul cetățenilor noștri!

Cei peste 14,6 milioane de lei, aproape 3 milioane de euro, vor fi cheltuiți cu atenție, ca și până acum, de administrația locală teiușeană și de aparatul Primăriei Teiuș, în scopul conectării rapide a diferitelor zone din oraș, al creșterii gradului de confort și siguranță al cetățenilor noștri, al eliminării inegalităților edilitare dintre diferitele zone ale orașului, dar și al punerii în valoare a unei zone deosebite – zona Gării –, atât pentru tineri, cât și pentru cei mai puțin tineri concetățeni. Iată că, încet, cu răbdare și mult efort, lucrurile intră pe făgașul bun și normal al dezvoltării unui oraș care nu și-a spus încă ultimul cuvânt”, a precizat Mirel Hălălai, primarul orașului Teiuș.

Investiția va avea un impact semnificativ asupra creșterii calității vieții cetățenilor, dar și asupra creșterii coeziunii sociale, valorificând spațiile culturale și recreaționale și contribuind astfel la integrarea diferitelor grupuri sociale. Din punctul de vedere al dezvoltării activităților economice, se va stimula turismul și industria ospitalității. Infrastructura creată și reabilitată prin proiect va atrage un flux de turiști, contribuind și la creșterea cererii pentru servicii de cazare, restaurante și alte afaceri.

Prin proiect se propune amenajarea unui spațiu modern de agrement și promenadă în Parcul Gării Teiuș, prin reorganizarea terenului existent, pe o suprafață de 4.341 mp, și realizarea unei rețele de alei, zone verzi, spații de joacă, relaxare și evenimente, precum și dotări specifice activităților recreative. Conceptul este structurat în trei zone tematice – „Muzeul Trenurilor”, „Piața Peronului” și „Stația la Joacă” – conectate prin trasee pietonale accesibile tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități. Investiția urmărește revitalizarea amplasamentului, valorificarea identității feroviare a zonei și crearea unui spațiu public atractiv, funcțional și sustenabil, integrat în contextul urban al orașului Teiuș.

De asemenea, se propune modernizarea străzii Decebal (tronsonul Parohia Greco-Catolică – Gara CFR), pe o lungime de 670 m, respectiv pe o suprafață de 6.667 mp, prin lucrări de reabilitare a structurii rutiere, refacere a trotuarelor, amenajare a spațiilor verzi, înființare a unui traseu sugerat pentru bicicliști și reabilitare a sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Suprafața totală pe care se va implementa proiectul este de 11.008 mp.

Beneficiarii proiectului sunt cei peste 7.000 de locuitori ai orașului Teiuș, persoanele care tranzitează zona Gării Teiuș, turiștii și mediul de afaceri.

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