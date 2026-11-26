Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane, arestate

Trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost arestate preventiv după ce l-ar fi sechestrat, într-o locuinţă din Bucureşti, pe primarul municipiului Baia Mare, unde i-au pus un căluş în gură şi i-au tăiat parţial hainele, încercând să îl agreseze sexual.

Cei doi bărbaţi, patroni ai unor firme amendate de primărie, considerau că acesta ar fi vinovat pentru sancţiunile primite de societăţile lor. Suspecţii l-ar fi determinat pe edil să prizeze cocaină cumpărată special în acest scop şi ar fi filmat scenele, pentru a-l şantaja, pentru ca unul dintre bărbaţi să fie înscris în partid, iar un jurnalist să fie determinat să îşi şteargă postări în care îi discredita, potrivit News.ro.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, victima este primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuş.

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a trei persoane, doi bărbaţi, de 32 şi 34 de ani, membri ai aceleiaşi familii, şi o femeie, de 34 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă la viol. În sarcina a două dintre persoane, un bărbat şi o femeie, s-a reţinut şi traficul de droguri de mare risc.

”Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul anului 2026, persoanele cercetate ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională şi influenţă să îndeplinească mai multe cerinţe în folosul lor. Probatoriul administrat a reliefat faptul că cei doi bărbaţi (membri ai aceleaşi familii), deţinători ai mai multor societăţi comerciale ce au fost amendate pentru mai multe deficienţe şi li s-a oprit temporar activitatea de către angajaţii primăriei ar fi considerat că situaţia a fost generată de către acţiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu şi în contextul apartenenţei politice”, arată Poliţia Română şi DIICOT, joi, într-un comunicat de presă.

Astfel, în luna septembrie, bărbatul de 32 de ani i-ar fi solicitat femeii cercetate să abordeze o victimă, care avea un rol important în administraţia publică locală a municipiului Baia Mare şi în cadrul unui partid politic şi să o atragă în locuinţa sa din municipiul Bucureşti

”Astfel, în noaptea de 28-29 septembrie 2026, victima ar fi ajuns la adresa din Bucureşti, unde bărbaţii cercetaţi, purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub ameninţarea cu un cuţit şi a unui aparat cu electroşocuri, iar pentru a o împiedica să ceară ajutor i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluş. Totodată, pentru a umili persoana vătămată, i-ar fi secţionat în parte hainele şi ar fi încercat să o agreseze sexual, activitatea fiind întreruptă în momentul în care aceştia ar fi auzit zgomote la uşa apartamentului”, arată anchetatorii.

Potrivit surselor citate, două dintre persoanele cercetate ar fi forţat victima să prizeze cocaină, pe care femeia ar fi achiziţionat-o special pentru acest scop. Suspecţii ar fi înregistrat toate aceste aspecte, în care persoana vătămată s-ar fi aflat în ipostaze degradante şi ar fi consumat droguri de mare risc, pentru a crea un film pretabil a fi folosit pentru şantajarea acesteia.

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