CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” pe „Cetate”, cu sete de revanșă pentru lider! Metalurgistul Cugir, test dificil acasă, CSU Alba Iulia – deplasare la Arad
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” pe „Cetate”, cu sete de revanșă pentru lider! Metalurgistul Cugir, test dificil acasă, CSU Alba Iulia – deplasare la Arad, în etapa a 13-a din Liga 3
CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby-ul „de Alba”, sâmbătă, pe „Cetate”, este și derby-ul rundei a 13-a din Seria 7 a eșalonului terț! Celalte conjudețene evoluează în zile diferite, Metalurgistul Cugir, vineri, acasă, cu o pretendentă la play-off, iar CSU Alba Iulia, sâmbătă, în deplasare, cu ocupanta locului trei.
*Metalurgistul Cugir (locul 8, 13 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 6, 19 puncte, vineri, ora 14.00, „Arena Cugir” (în tur, 3-3).
Ieșiți din calcule pentru play-off, după înfrângerea de la Tiur, prima sub comanda lui Vitinha, „roș-albaștrii”, fără B. Minteuan (absență îndelungată, se va opera la genunchi) și Butnariu, încearcă să obțină toate puncte în fața fanilor. Întâlnire complicată, câte vreme bănățenii nu au pierdut în descinderile din Alba (0-0 pe „Cetate”, 2-0 la Micești și 2-2 la Tiur) și sunt la a treia deplasare consecutivă.
*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 29 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 22 de puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Cetate” (în tur, 1-2).
Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile. E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul mitanului secund. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile „face to face”. Blăjenii i-au prelungit contractul până în 2028, căpitanului Ștefan Blănaru, golgheterul seriei, cu 8 reușite, acesta primind luna trecută o ofertă… de la fosta echipă, pe care a părăsit-o în vară.
*Viitorul Arad (locul 3, 24 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 7 puncte), sâmbătă, ora 14.00, la Cermei, în tur 2-2.
Universitarii au spart gheața etapa anterioară, cu prima victorie stagională, însă pe elevii lui Mihai Manea îi așteaptă un test dificil la Cermei. Viitorul, cu o serie pozitivă, 5 victorii consecutive, au și ascendent moral: două partide directe adjudecate și remiza din tur, de la Micești, când au revenit de la 0-2, în minutul 79, prin dubla lui Hlistei. Vor lipsi africanii Baffour (incert), Abdul, Afedzi și Mendy (probleme cu vizele).
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