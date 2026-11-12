Leagăne, carusele și mese de ping-pong pentru noul parc din Cetatea Alba Carolina. Primăria Alba Iulia cumpără dotări de aproape 90.000 de lei

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție publică pentru dotarea zonei Șanțului Exterior Est al Cetății Alba Carolina, în cadrul proiectului de reconversie și refuncționalizare a acestui spațiu. Contractul are o valoare estimată de 88.899,31 lei, fără TVA, iar printre produsele care urmează să fie cumpărate se numără leagăne, carusele, mese de ping-pong și panouri interactive cu alfabet Braille.

Achiziția face parte din proiectul „Reconversia și refuncționalizarea zonei Șanț Exterior Est Cetatea Alba Carolina din Municipiul Alba Iulia”, finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.

Potrivit caietului de sarcini, documentația a fost întocmită la finalul lunii octombrie 2026 și aprobată de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Ce cumpără Primăria Alba Iulia pentru noul parc

Conform caietului de sarcini și fișelor tehnice anexate, achiziția vizează în principal echipamente pentru locul de joacă și facilități pentru activități recreative.

Lista dotărilor cuprinde:

– 2 leagăne de joacă;

– 1 carusel vertical;

– 2 leagăne;

– 2 carusele;

– 1 set dublu de panouri pentru comunicare în alfabet Braille și prin semne;

– 1 panou interactiv de numărătoare Braille;

– 3 mese de ping-pong.

Echipamentele de joacă vor avea structuri metalice și elemente din lemn, fiind prevăzute cu sisteme de fixare în fundații de beton. Documentația tehnică impune respectarea standardelor de siguranță, utilizarea unor materiale rezistente la intemperii și finisaje care să prevină accidentările.

Un aspect important îl reprezintă dotările destinate persoanelor cu dizabilități. Primăria dorește să instaleze panouri pentru comunicare prin alfabet Braille și semne, dar și un panou interactiv pentru numărătoare Braille, astfel încât spațiul de joacă să fie mai accesibil.

Cele trei mese de ping-pong vor avea structură din oțel galvanizat, vor cântări aproximativ 162 de kilograme fiecare și vor fi fixate în fundații de beton sau în stratul de nisip, în funcție de specificațiile producătorului.

Un parc urban de aproape două hectare, cu facilități pentru copii și animale

Achiziția de dotări completează proiectul amplu de amenajare a Șanțului Exterior Est al Cetății Alba Carolina, care vizează transformarea unei suprafețe de 19.559,82 metri pătrați într-un parc urban destinat promenadelor, relaxării și activităților sportive.

Proiectul prevede amenajarea unui amfiteatru înierbat, a unui teren de volei, a unei piațete pentru odihnă și socializare, a unei zone cu mese de ping-pong și a unei oglinzi de apă.

Vor fi amenajate și două parcuri pentru câini, unul cu o suprafață de 1.048,60 metri pătrați, destinat câinilor de talie mică, iar celălalt de 1.603,65 metri pătrați, pentru câinii de talie mare.

În plus, proiectul include un loc de joacă pentru copii, două grupuri sanitare modulare, alei pietonale, mobilier urban și rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Amenajările peisagistice vor cuprinde 76 de arbori, 1.121 de plante arbustive și 383 de plante perene ornamentale. Sunt prevăzute, de asemenea, sisteme de iluminat public și arhitectural, precum și supraveghere video.

Un element aparte îl reprezintă oglinda de apă, care va avea un diametru de 5,10 metri și va fi amenajată în apropierea piațetei, cu bănci curbate, plantații ornamentale și iluminat arhitectural.

Termen de livrare de trei luni și garanție de cinci ani

Valoarea estimată a achiziției de dotări este de 88.899,31 lei, fără TVA. Procedura se desfășoară prin achiziție directă, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor tehnice din documentație.

Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la data de 18 noiembrie 2026, inclusiv, la Registratura Primăriei Alba Iulia sau prin e-mail, la adresa [email protected].

Potrivit caietului de sarcini, furnizorul va avea la dispoziție cel mult trei luni de la emiterea ordinului de începere pentru livrarea, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Un alt detaliu important este perioada de garanție solicitată: 60 de luni, respectiv cinci ani, pentru produsele achiziționate.

Investiție de peste 11,8 milioane de lei

Proiectul de reconversie și refuncționalizare a Șanțului Exterior Est are o valoare totală de 11.859.034,06 lei, cu TVA, și este implementat în cadrul Programului Regiunea Centru 2021–2027.

Lucrările de amenajare au fost contractate de asocierea Corint SRL și Iasicon SA, pentru suma de 5.570.342,16 lei, fără TVA, termenul de execuție fiind de 18 luni de la predarea amplasamentului, realizată în decembrie 2025.

La final, administrația locală își propune să transforme zona, în prezent insuficient valorificată, într-un spațiu verde și recreativ, care să pună în valoare monumentul istoric și să ofere noi posibilități de petrecere a timpului liber atât pentru albaiulieni, cât și pentru turiști.

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