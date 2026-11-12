George Simion și AUR anunță că vin la Alba Iulia chiar dacă primarul Gabriel Pleșa vrea să interzică manifestațiile politice: ,,Pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu”
George Simion și AUR anunță că vin la Alba Iulia chiar dacă primarul Gabriel Pleșa vrea să interzică manifestațiile politice: ,,Pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu”
George Simion, liderul AUR, a anunțat joi dimineața, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare că pe 1 Decembrie, de Ziua Națională, ,,vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu”.
,,În semn de continuitate și coerență, pe 1 Decembrie de Ziua Națională vom fi la Alba Iulia, chiar dacă vor unii sau nu.”, a scris George Simion pe Facebook.
Reacția vine ca umare a anunțului făcut de Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, care a transmis, în urmă cu câteva zile că evenimentele oficiale de 1 Decembrie nu vor include mitinguri politice, ci doar momente patriotice, comemorative sau aniversare.
Reamintim că primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre evenimentele și manifestațiile care vor avea loc sau nu în oraș de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. El a spus că nu dorește să mai autorizeze mitinguri cu caracter politic, pentru a evita repetarea incidentelor de anul trecut, când au avut loc huiduieli, îmbrânceli și conflicte între participanți.
Citește și: VIDEO | 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Gabriel Pleșa anunță că nu va mai autoriza mitinguri politice de Ziua Națională. „Nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat”
,,Am spus încă din 2 decembrie anul trecut că nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să dau vina pe nimeni, nici… Probabil au fost chestii ad-hoc, nu neapărat organizate, dar, datorită faptului că am tolerat, pentru că niciodată la Alba Iulia nu s-a întâmplat acest lucru, au fost niște îmbrânceli la Catedrala Încoronării, huiduieli la Imnul Național și alte lucruri care sunt de nedorit. Inclusiv anumite conflicte mai mici între diferiți participanți.”, a explicat primarul din Alba Iulia.
Edilul a precizat că vor fi permise manifestații cu caracter patriotic, comemorativ sau aniversar.
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