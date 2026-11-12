Pensii de 2.300 sau 4.500 de lei după 40 de ani de muncă? Ce arată calculele pentru românii plătiți cu salariul minim și cel mediu

Cât vor încasa la pensie românii care au muncit o viață întreagă pe salariul minim sau pe cel mediu? Diferențele pot ajunge la peste 2.000 de lei lunar, potrivit estimărilor prezentate de consultantul economic Adrian Negrescu.

Românii care se apropie de vârsta pensionării ar putea descoperi că anii de muncă și contribuțiile plătite nu le garantează un venit suficient pentru a-și menține nivelul de trai. Calculele consultantului economic Adrian Negrescu, realizate pentru o carieră de 40 de ani, arată diferențe importante între pensiile celor care au câștigat salariul minim și ale celor remunerați cu salariul mediu pe economie.

Potrivit estimărilor acestuia, un angajat în vârstă de 40 de ani, care încasează în prezent salariul mediu net, ar putea ajunge la o pensie de stat de aproximativ 2.600–2.700 de lei, exprimată în puterea de cumpărare de astăzi. Calculul presupune că persoana va continua să lucreze fără întreruperi până la 65 de ani.

Într-un calcul raportat la valoarea actuală a punctului de referință, de 81 de lei, pensia ar putea ajunge la aproximativ 3.500 de lei net. Consultantul economic atrage însă atenția că evoluția punctului de referință, care nu ține pasul integral cu creșterea salariilor, va diminua puterea de cumpărare a acestei sume în următoarele decenii.

La pensia publică s-ar adăuga și veniturile din Pilonul II, estimate la echivalentul a 1.500–1.900 de lei lunar. Astfel, venitul total la pensionare ar putea ajunge la aproximativ 4.200–4.500 de lei, în condițiile unei cariere complete și în funcție de sumele acumulate și de randamentele fondului.

Ce pensie ar putea primi cei care au lucrat pe salariul minim?

Situația este diferită pentru angajații care au câștigat salariul minim pe economie. În cazul unei persoane de 40 de ani, cu un salariu minim net actual de 2.699 de lei, estimarea indică o pensie publică de aproximativ 1.600 de lei, în banii de astăzi.

Potrivit calculelor prezentate de Adrian Negrescu, salariul minim brut de 4.325 de lei reprezintă aproximativ 0,47 puncte de pensie anual, raportat la câștigul salarial mediu brut de 9.192 de lei din 2026.

După 40 de ani de contribuții, pensia publică ar putea ajunge la aproximativ 2.200 de lei, la valoarea actuală a punctului de referință. Ajustată însă la evoluția estimată a acestuia, suma ar coborî spre 1.600 de lei în puterea de cumpărare de astăzi.

Pilonul II ar putea completa venitul cu încă 700–800 de lei lunar, ceea ce ar duce pensia totală la aproximativ 2.300–2.400 de lei.

Consultantul economic avertizează că persoanele cu perioade fără contribuții riscă să ajungă la pensia minimă, în condițiile în care fiecare an nelucrat sau fără contribuții afectează punctajul acumulat.

De ce nu este suficientă pensia de stat?

Adrian Negrescu recomandă angajaților să își verifice periodic stagiul de cotizare la Casa de Pensii și sumele acumulate în conturile de Pilon II. Munca fără forme legale sau declararea unui salariu mai mic decât cel încasat în realitate se reflectă direct în pensia viitoare.

O altă recomandare este economisirea individuală, începută cât mai devreme. Consultantul economic indică Pilonul III, investițiile diversificate în ETF-uri globale, titlurile de stat Tezaur și Fidelis, precum și achiziția unei locuințe care să fie achitată până la pensionare.

În privința pensiilor facultative, acesta recomandă economisirea a cel puțin 5% din venitul net, dacă bugetul permite, și valorificarea facilităților fiscale disponibile pentru contribuțiile la Pilonul III.

Totodată, creșterea contribuției la Pilonul II de la 4,75% la 5,25%, iar ulterior la 6%, ar putea îmbunătăți veniturile viitorilor pensionari. Proiectul legislativ care prevede această majorare așteaptă votul final în Parlament, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.

Consultantul economic subliniază însă că o contribuție mai mare la pensiile private nu rezolvă singură problemele sistemului public, fiind necesare și creșterea ocupării, reducerea muncii la negru și atragerea unui număr mai mare de persoane în sistemul de contribuții.

Diferența dintre cele două scenarii este semnificativă: după o carieră de 40 de ani, un angajat plătit cu salariul minim ar putea avea venituri totale din pensii de aproximativ 2.300–2.400 de lei, în timp ce unul remunerat cu salariul mediu ar putea ajunge la 4.200–4.500 de lei, incluzând Pilonul II.

sursa: Adevărul

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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