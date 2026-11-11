Curier Județean

Un drapel uriaș de 42 de metri pătrați va putea fi văzut pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia de 1 Decembrie 2026

Ioana Oprean

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Un drapel uriaș de 42 de metri pătrați va putea fi văzut pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia de 1 Decembrie 2026

Pregătirile de la Alba Iulia pentru 1 Decembrie 2026 continuă și la capitolul steaguri. Palatul Principilor a realizat frecent o achiziție directă intitulată „Servicii realizare steaguri 1 Decembrie“. Cea mai spectaculoasă piesă din pachet este un drapel personalizat de 3,00 × 14,00 metri, pregătit pentru arborare pe Catedrala Încoronării.

Petrecerea Divorțaților

Drapelul de pe catedrală

Drapelul are o suprafață de 42 de metri pătrați. Va fi o prezență vizibilă în peisajul orașului în zilele sărbătorii, iar achiziția prevede un singur exemplar. Este pregătit special pentru Catedrala Încoronării, uneul dintre lăcașurile de cult emblematice din Alba Iulia.

Alegerea locului are o încărcătură simbolică. Catedrala a fost ridicată în anii de după Marea Unire din 1918 și a găzduit în 1922 încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, ca suverani ai României întregite. Un tricolor de asemenea dimensiuni pe acest edificiu leagă sărbătoarea de astăzi de momentul în care s-a făcut unirea, la Alba Iulia.

Un pachet pentru oraș și pentru public

Drapelul de pe catedrală face parte dintr-un pachet mai larg, cu 271 de articole în total:

*250 de stegulețe tricolore auto, de 30 × 20 cm, cu suport din plastic pentru fixare la geamul mașinii. Sunt gândite pentru șoferii care vor să marcheze ziua națională și pentru cei care participă la manifestări.

*20 de steaguri ale României, de 1,35 × 0,90 m, din poliester de 110 g/m², cu lance din aluminiu și vârf din plastic. Sunt destinate utilizării în exterior și se vor număra, probabil, printre cele care vor flutura la evenimentele din oraș.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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