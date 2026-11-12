Nadia Comăneci – 65 de ani de la nașterea legendei care a uimit lumea cu primul 10 perfect din istoria gimnasticii

Joi, 12 noiembrie 2026, Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari personalități ale sportului românesc și mondial, împlinește 65 de ani. Numele său a rămas pentru totdeauna legat de un moment uluitor din istoria sportului: primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice, o performanță care a schimbat pentru totdeauna gimnastica artistică și a făcut cunoscută România în întreaga lume.

Născută la 12 noiembrie 1961, la Onești, județul Bacău, Nadia Comăneci a demonstrat încă din copilărie un talent deosebit pentru gimnastică. Remarcată de antrenorii Béla și Márta Károlyi, a început un parcurs sportiv construit prin muncă susținută, disciplină, perseverență și o ambiție extraordinară. Calitățile sale tehnice, eleganța mișcărilor și precizia execuțiilor au transformat-o, într-un timp relativ scurt, într-o sportivă de excepție.

Momentul care avea să-i schimbe definitiv destinul și să intre în istoria universală a sportului s-a petrecut la 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, Canada. La numai 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istoria Jocurilor Olimpice care a obținut nota perfectă 10.00. Performanța a fost realizată la paralele inegale și a provocat o adevărată surpriză. Sistemul electronic de afișaj nu era pregătit pentru o asemenea notă, astfel că pe tabela de marcaj a apărut 1.00, în loc de 10.00.

Acel 10 uluitor a fost începutul unei pagini memorabile din istoria gimnasticii. La Montreal, Nadia a obținut nu mai puțin de șapte note perfecte, demonstrând o măiestrie tehnică și o stăpânire de sine remarcabile. A încheiat competiția olimpică având în palmares cinci medalii: trei de aur, la individual compus, paralele inegale și bârnă, una de argint, cu echipa României, și una de bronz, la sol.

Succesul său a depășit cu mult granițele unei victorii sportive. Nadia Comăneci a devenit un fenomen internațional, iar expresia „nota 10 perfect” a fost asociată pentru totdeauna cu numele său. Într-o perioadă în care gimnastica era dominată de sportive cu experiență, tânăra româncă a demonstrat că perfecțiunea poate deveni realitate.

Patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Moscova, din 1980, Nadia a confirmat că performanța de la Montreal nu fusese o întâmplare. Într-o competiție dificilă, a câștigat alte patru medalii olimpice: două de aur, la bârnă și sol, și două de argint, la individual compus și cu echipa României. Astfel, la numai 18 ani, ajunsese la un total de nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur, trei de argint și una de bronz.

Performanțele sale nu s-au limitat la Jocurile Olimpice. Nadia Comăneci a avut rezultate excepționale și la Campionatele Europene și Mondiale. La Campionatele Europene din 1975, desfășurate la Skien, în Norvegia, a câștigat patru medalii de aur, la individual compus, sărituri, paralele inegale și bârnă, precum și o medalie de argint la sol. În 1978 a devenit campioană mondială la bârnă, iar în 1979 a cucerit trei titluri europene, la individual compus, paralele inegale și bârnă. Tot în 1979, a contribuit la câștigarea titlului mondial pe echipe de către România.

Încheierea carierei competiționale nu a însemnat și îndepărtarea sa de lumea sportului. Stabilită în Statele Unite ale Americii, alături de soțul său, fostul gimnast olimpic Bart Conner, Nadia Comăneci a continuat să promoveze gimnastica, valorile olimpice și importanța sportului în educația tinerelor generații. A devenit o personalitate implicată în proiecte sportive, educaționale și umanitare și membră fondatoare a Laureus World Sports Academy, organizație care susține sportul ca instrument de schimbare socială.

Anul 2026 are o semnificație aparte pentru marea campioană, marcând împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal. Cu această ocazie, Nadia Comăneci a revenit în orașul canadian în care a scris istorie. Tot în 2026, în cadrul ceremoniei Laureus desfășurate la Madrid, la 20 aprilie, i-a fost acordat Premiul pentru întreaga carieră – Lifetime Achievement Award, o recunoaștere internațională a contribuției sale excepționale la sportul mondial. Distincția i-a fost înmânată de soțul său, Bart Conner, și de campioana olimpică Simone Biles.

De-a lungul timpului, Nadia Comăneci a primit numeroase distincții și recunoașteri internaționale. A fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame și decorată în România cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Colan. Numele său este prezent în istoria olimpismului mondial, iar performanțele sale continuă să inspire generații de sportivi.

La 65 de ani, Nadia Comăneci rămâne un simbol al excelenței, al perseverenței și al mândriei naționale. Cele nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur, titlurile mondiale și europene, dar mai ales acel 10 perfect de la Montreal reprezintă repere ale unei cariere care a depășit limitele sportului.

Nadia Comăneci nu a câștigat doar medalii. A schimbat percepția asupra gimnasticii, a demonstrat că perfecțiunea poate fi atinsă și a făcut ca numele României să fie rostit cu admirație pe marile arene ale lumii.

foto: arhivă

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