E jale! Inflația scapă din nou de sub control în România: Prețurile chiriilor au crescut cu aproape 40%, iar ale carburanților cu peste 30%
E jale! Inflația scapă din nou de sub control în România: Prețurile chiriilor au crescut cu aproape 40%, iar ale carburanților cu peste 30%
Inflația anuală a urcat la 6,94% în octombrie 2026, continuând trendul ascendent pentru a doua lună consecutivă. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde prețurile au crescut, în medie, cu 11,23%, însă nici alimentele, carburanții și energia nu au fost ocolite de majorări. Datele au fost publicate joi, 12 noiembrie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).
Comparativ cu octombrie 2025, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,66%, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o creștere de 3,07%. În septembrie 2026, inflația anuală se situase la 6,6%, ceea ce confirmă accelerarea ritmului de creștere a prețurilor.
Chiriile, campioane la scumpiri. Cafeaua și ouăle, tot mai scumpe
În categoria alimentelor, cafeaua a înregistrat cea mai mare majorare de preț, de 12,48% într-un singur an. Ouăle s-au scumpit cu 10,50%, laptele de vacă cu 8,11%, iar uleiul comestibil cu 7,94%.
Carnea de bovine a avut un preț mai mare cu 7,17%, în timp ce carnea de porc s-a scumpit cu 2,28%, iar cea de pasăre cu 2,94%. Peștele proaspăt a înregistrat o creștere de 5,29%, iar conservele din pește de 5,27%.
Prețul pâinii a crescut cu 4,5%, telemeaua de vacă cu 3,46%, iar cea de oaie cu 3,43%. Au existat însă și ieftiniri: fructele proaspete au costat cu 15,38% mai puțin față de octombrie 2025, cartofii cu 2,53%, mălaiul cu 2,86%, iar făina cu 2,5%.
În ceea ce privește serviciile, chiriile au înregistrat cea mai spectaculoasă creștere, de 38,46%. Biletele de avion s-au scumpit cu 14,44%, serviciile de apă, canal și salubritate cu 13,69%, iar abonamentele de televiziune cu 13,10%.
Scumpiri importante au fost consemnate și la serviciile medicale (8,41%), reparațiile auto (8,22%), transportul rutier (8,47%) și serviciile de igienă și cosmetică (8,65%). Restaurantele și cafenelele au majorat prețurile cu 6,15%, iar cazarea la hotel cu 4,06%.
Carburanții, printre cele mai mari scumpiri din ultimul an
Presiunea asupra bugetelor populației se resimte puternic și la pompă. Potrivit INS, motorina s-a scumpit cu 43,45% față de octombrie 2025, în timp ce benzina a înregistrat o majorare de 32,91%.
Energia electrică a continuat să se scumpească, înregistrând un avans anual de 4,09%, după încetarea efectului de bază generat de eliminarea schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor. Energia termică a avut o creștere de 9,61%, iar gazele naturale s-au scumpit cu 1,41%.
Alte majorări au fost înregistrate la tricotaje (6,74%), cărți, ziare și reviste (6,31%), detergenți (5,92%), tutun și țigări (5,72%). Articolele de igienă și cosmeticele au costat cu 3,83% mai mult, iar medicamentele cu 2,14%.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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