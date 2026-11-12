12-13 noiembrie 2026 | Cod Portocaliu de ploi torențiale în Alba, în Munții Apuseni: Cantități de apă de 50…80 l/mp și izolat în jurul a 90 l/mp

Cod Portocaliu de ploi torențiale în Alba, în Munții Apuseni: C antități de apă de 50…80 l/mp și izolat în jurul a 90 l/mp

De joi, 12 noiembrie 2026, de la ora 10.00, până vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 10.00, zona din Alba a Munților Apuseni este sub incidența unei avertizări meteo Cod Portocaliu de ploi torențiale.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…80 l/mp și izolat în jurul a 90 l/mp.

Meteorologii au emis și o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, respectiv răcire accentuată a vremii.

Recomandări pentru populație din partea ISU Alba *Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice. *În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spații închise, care să vă asigure protecția. *Dacă este necesară evacuarea, mergeți imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorități. *Dacă ați fost surprinși de viitură, urcați în părțile de sus ale locuinței sau pe acoperiș, până la sosirea echipelor de salvare. *În cazul în care mai aveți timp, mutați obiectele importante la etajele superioare ale locuinței. *Decuplați întrerupătorul general de energie electrică (contorul). Scoateți aparatele electrice din priză. *Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți uzi sau stați în apă. *Întrerupeți instalațiile de alimentare cu apă și gaze. *Încuiați ușile casei și protejați ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturile puternice, de curenții de apă sau de obiectele purtate de aceștia. *Evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), stabilite dinainte. *112 – În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112. *Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și aflați mai multe despre codurile emise. *Accesați și aplicația mobilă DSU pentru a afla cum să acționați înainte, în timpul și după producerea unei situații de urgență. foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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