Sport

CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate” în etapa a 13-a! Vlad Prejmerean: „Ne dorim revanșa!”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate” în etapa a 13-a din Liga 3! Vlad Prejmerean: „Ne dorim revanșa!”

CSM Unirea Alba Iulia caută revanșa în fața formației CIL Blaj, sâmbătă, 14 noiembrie, ora 14.00, pe „Cetate”, meci contând pentru etapa a 13-a din Seria 7 din Liga 3.

Petrecerea Divorțaților

Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile.

E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea Bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul în actul secund, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul reprizei a doua. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile directe.

„Ne așteaptă un meci important împotriva unei echipe care ne-a învins în tur, fiind, de altfel, singura formație care a reușit acest lucru până acum. Cu siguranță, ne dorim să ne luăm revanșa, dar cel mai important este să rămânem concentrați, să ne respectăm principiile de joc și să demonstrăm că suntem echipa mai bună. Avem încredere în noi și intrăm pe teren cu un singur obiectiv: victoria.”, a spus mijlocașul Vlad Prejmerean, autorul a 3 reușite stagionale, cel care împarte banderola de căpitan cu Alexandru Giurgiu.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Antrenorul Dragoș Militaru, la CSC Șelimbăr, în Liga 2! Fostul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia, aproape de o revenire pe banca tehnică

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

12 noiembrie 2026

De

Antrenorul Dragoș Militaru, la CSC Șelimbăr, în Liga 2! Fostul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia, aproape de o revenire pe banca tehnică! Dragoș Militaru a fost îndepărtat de Unirea Alba Iulia, în vară, după ratarea barajului de promovare în Liga 2, eșecul cu SC Popești Leordeni. Acesta a părăsit gruparea din Cetatea Marii Uniri, […]

Citește mai mult

Sport

Nadia Comăneci – 65 de ani de la nașterea legendei care a uimit lumea cu primul 10 perfect din istoria gimnasticii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 noiembrie 2026

De

Nadia Comăneci – 65 de ani de la nașterea legendei care a uimit lumea cu primul 10 perfect din istoria gimnasticii Joi, 12 noiembrie 2026, Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari personalități ale sportului românesc și mondial, împlinește 65 de ani. Numele său a rămas pentru totdeauna legat de un moment uluitor din istoria […]

Citește mai mult

Sport

Ștefan Blănaru, golgheterul Seriei 7 din Liga 3, contract prelungit cu CIL Blaj până în 2028! Atacantul, curtat de CSM Unirea Alba Iulia pentru o revenire!

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 11 ore

în

11 noiembrie 2026

De

Ștefan Blănaru, golgheterul Seriei 7 din Liga 3, contract prelungit cu CIL Blaj până în 2028! Atacantul, curtat de CSM Unirea Alba Iulia pentru o revenire! Experimentatul atacant de 37 de ani, golgheterul Seriei 7 din Liga 3, cu 8 reușite, și-a prelungit, cu încă un sezon contractul cu CIL Blaj. Divizionara terță și-a securizat […]

Citește mai mult