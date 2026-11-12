CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate” în etapa a 13-a! Vlad Prejmerean: „Ne dorim revanșa!”

CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins pe „Cetate” în etapa a 13-a din Liga 3! Vlad Prejmerean: „Ne dorim revanșa!”

CSM Unirea Alba Iulia caută revanșa în fața formației CIL Blaj, sâmbătă, 14 noiembrie, ora 14.00, pe „Cetate”, meci contând pentru etapa a 13-a din Seria 7 din Liga 3.

Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile.

E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea Bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul în actul secund, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul reprizei a doua. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile directe.

„Ne așteaptă un meci important împotriva unei echipe care ne-a învins în tur, fiind, de altfel, singura formație care a reușit acest lucru până acum. Cu siguranță, ne dorim să ne luăm revanșa, dar cel mai important este să rămânem concentrați, să ne respectăm principiile de joc și să demonstrăm că suntem echipa mai bună. Avem încredere în noi și intrăm pe teren cu un singur obiectiv: victoria.”, a spus mijlocașul Vlad Prejmerean, autorul a 3 reușite stagionale, cel care împarte banderola de căpitan cu Alexandru Giurgiu.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

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