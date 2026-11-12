Flaviu Buta și fostul polițist local NU au depus contestații pentru postul de director executiv al Direcției Patrimoniu din Primăria Alba Iulia, după ce au fost respinși la proba scrisă

Cele două persoane care s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de director executiv, clasa conducere, grad II, în cadrul Direcției Patrimoniu Public și Privat, nu au depus contestații după ce au picat proba scrisă din data de 10 noiembrie.

Potrivit Compartimentului Registratură al Primăriei Municipiului Alba Iulia, niciuna dintre cele două persoane înscrise nu a depus contestație în urma probei scrise.

,,Nu, nu s-a depus contestație.”, a confirmat o persoană din cadrul Compartimentului Registratură al Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru ziarulunirea.ro

Reamintim că cele două persoane înscrise la concurs, Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al instituției, și un fost polițist local, au fost respinse în urma probei scrise.

Unul dintre candidați a obținut 27 de puncte, în timp ce celălalt a avut 45 de puncte la proba scrisă, ambele rezultate fiind sub pragul minim de 70 de puncte necesar pentru promovarea acestei etape.

Aceștia au avut posibilitatea de a depune o contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, la Compartimentul Registratură al Primăriei Municipiului Alba Iulia, însă nu au făcut acest lucru.

Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 10 noiembrie 2026, de la ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia. Dosarele de înscriere au putut fi depuse în perioada 8–27 octombrie 2026.

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