Sport

Antrenorul Dragoș Militaru, la CSC Șelimbăr, în Liga 2! Fostul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia, aproape de o revenire pe banca tehnică

Dan HENEGAR

Publicat

acum 30 de minute

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Antrenorul Dragoș Militaru, la CSC Șelimbăr, în Liga 2! Fostul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia, aproape de o revenire pe banca tehnică!

Dragoș Militaru a fost îndepărtat de Unirea Alba Iulia, în vară, după ratarea barajului de promovare în Liga 2, eșecul cu SC Popești Leordeni. Acesta a părăsit gruparea din Cetatea Marii Uniri, împreună cu Mihai Dăscălescu, președintele secției de fotbal, care activează la Inter Sibiu. Tot la o grupare sibiană va ajunge tânărul antrenor (36 de ani), după pauza de câteva luni.

Petrecerea Divorțaților

La CSC Șelimbăr, echipă cu probleme financiare, clasată le locul 19, retrogradabil, poate ajunge și Dragoș Militaru. de banca tehnică a grupării din județul vecin s-au ocupat în acest sezon, alți doi foști jucători ai Unirii Alba Iulia, Eugen Beza și Ioan Luca.

Sibienii nu au un antrenor principal după plecarea lui Eugen Beza, iar jucătorii au refuzat să se mai antreneze din cauza restanțelor financiare.

„Eu sunt acasă, la Tg. Jiu, nu sunt în drum spre Sibiu. Ca peste tot, sunt întrebări, telefoane, eu sunt liber, nu pot spune nu la toată lumea. Sunt deschis la discuții, cât timp este vorba despre o echipă care are șanse să își îndeplinească obiectivul. Nu poți ști cum evoluează lucrurile, poate fi ceva în scurt timp sau poate că nu va fi niciodată. Însă, la Șelimbăr, indiferent cine e antrenor, este important să se achite restanțele față de jucători” a spus Dragoș Militaru pentru Ora de Sibiu.

Numit Nagelsmann de România”, Militaru a mai antrenat de-a lungul carierei la Luceafărul Oradea, Unirea Dej, Chindia Târgoviște și Unirea Alba Iulia, din decembrie 2025, până în iunie 2026. În străinătate, el a fost secund la Vejle (Danemarca), în staff-ul lui Mihai Teja.

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