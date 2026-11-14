CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 2-1 (0-0), derby „de Alba” onorat pe „Cetate”! Pustai: „Bălan, omul potrivit la locul potrivit”, Tătar: „Ne-am ridicat la nivelul așteptărilor”, după duelul din Seria 7 din Liga 3

CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, 2-1 (0-0), a fost un derby „de Alba” onorat pe „Cetate”, un joc în care au înscris, în actul secund, 3 rezerve, remarcându-se revenirea lui Bălan în efectivul „alb-negrilor”, atacantul pedepsit o perioadă deschizând scorul.

Firesc, liderul a dominat, a avut inițiațiva, mai multe ocazii, lovindu-se de un portar George Păduraru iarăși în zi de grație, la fel ca în disputa cu Metalurgistul Cugir, și finalmente prima clasată s-a impus. O victorie justă, după aspectul întâlnirii, a noua consecutivă a albaiulienilor, care s-au revanșat astfel pentru singurul eșec stagional, la Tiur. De partea cealaltă, echipa din „Mica Romă” și-a jucat cărțile cum a putut mai bine, cu atitudine și determinare, în fața unui adversar superior valoric.

„Sunt 3 puncte, a noua victorie, ca urmare a a unui joc bun și a unei partide spectaculoase, cu ritm. Din păcate am reușit târziu să înscriem pentru că Ayeni a intrat în teren cu o ușoară accidentare, am fost nevoiți să facem și schimbare la accidentarea lui <<Zorro>> Chiorean, victima unui fault urât”, a punctat Pustai.

*„Bălan nu a fost pedepsit”

„Încă ne lipsește acel om de gol. Mă bucur că a intrat Bălan și a înscris. Ne trebuie un om de gol și mai mult, să fie participant și la joc, dar nu facem o analiză vizavi de jucători pe fiecare post în parte. Sunt mulțumit pentru că am reușit să fim calmi, pentru că am intrat cu 0-0 la pauză. Lucru care nu s-a prea întâmplat în multe jocuri. Și cred că am reușit să gestionăm și pauza și imediat după pauză să jucăm mai bine, să și înscriem. Din păcate am luat acel gol care a făcut finalul să fie un pic mai stresant. Un gol pe care nu aveam voie să îl primim pentru că lucrăm mult la fazele fixe defensive. Bălan nu a fost pedepsit. Bălan n-a fost dat la o parte un pic, a făcut pregătire, nu neapărat că a făcut tot cu staff-ul, deci nu, când dai afară și îl trimiți acasă, atunci zici că-l dai afară. Bălan n-a lipsit, a fost aici. Iar acum a fost omul potrivit la locul potrivit, da, l-am și introdus în teren, pentru că la ora asta este singura variantă acolo de atacant central”, a mai adăugat Pustai.

„Noi în momentul ăsta cred că suntem în play-off. Ne interesează doar să câștigăm cât mai multe puncte, pentru că și sistemul acesta are și deficiențe, pentru că în momentul ăsta nu poți să faci calcule. Probabil prin martie poți să începi să calculezi cine ar putea să prindă play-off-ul în afară de noi și Timișul Șag, sunt vreo patru-cinci care se bat pe două locuri”, a explicat Profesorul.

*Tătar: „Ne-am ridicat la nivelul așteptărilor”

„Într-adevăr, Unirea este cea mai bună echipă din seria noastră, cel mai greu teren pe care putem să jucăm. O echipă bună, de calitate, știam că o să fie altceva față de tur, pentru că au legat relații de joc, au mai mult timp împreună. Au unul dintre cei mai experimentați antrenori din Liga 3 și știam că ne așteaptă un meci dificil. Dar, părerea mea, ne-am ridicat la nivelul așteptărilor și am făcut o partidă solidă. Nu am oferit multe spații, nu am fost o echipă să venim să tragem de timp sau să jucăm doar mingi lungi, din contră, am încercat să construim permanent de la portar. Și eu chiar sunt mândru de băieți, chiar dacă rezultatul nu este favorabil”, a punctat Daniel Tătar, care a comentat și discuțiile dinaintea jocului, cu „cazul” Blănaru.



„Nu cred, adică din punctul meu de vedere, nici nu trebuia să intru în discuții despre așa ceva. Dar nu cred că a afectat, pentru că la fotbal se întâmplă anumite mici detalii în afara terenului care în momentul când intri pe teren cred că nu trebuie să își pună amprenta asupra ta. Mai ales că Blănaru este un jucător de caracter, un jucător de suflet, de inimă și care nu cred că stă în timpul meciului să se gândească la așa ceva. Poate dacă era un junior, era altceva”, a apreciat fostul jucător al Unirii din perioada 2006-2009, cu promovarea în Divizia A.

„Istoria jocului se scrie la micile detalii. Am avut mingi ușoare pe care puteam să le jucăm simplu înspre margine și a ieșit cornerul de la care am primit gol. Știam că Unirea este o echipă bună pe contraatac, am încercat să nu le dăm șansa asta și când au avut-o au terminat acțiunea cu gol. S-a făcut 2-0, după care am înscris și am căutat să punem presiune, dar nu n-am mai avut ocazii. Da, ne avantajează succesul realizat de CSU Alba Iulia, pentru că Viitorul e o echipă bună pe teren propriu, locul trei, dar cel mai important cred că ne-ar avantaja să batem noi pe Nera Bogodinți”, a încheiat Tătar.

Foto: Peter SZILAGYI

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