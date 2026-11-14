Cine primește mai mulți bani la rectificarea bugetară din județul Alba: Învățământul, prioritar. Document

Consiliul Județean Alba va dezbate, în ședința ordinară de joi, 19 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului, a bugetului local și a bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii.

Bugetul local crește cu 5.948.000 lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, și ajunge la 505.895.060 lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 1,2%. Bugetul general al județului se stabilește la 1.168.673.620 lei. Bugetele instituțiilor care funcționează parțial sau integral din venituri proprii cresc separat cu 550.000 lei.

Cine primește cei mai mulți bani

Cea mai mare sumă suplimentară merge la capitolul Învățământ, care primește 3.123.000 lei în plus. Din această sumă, 3.028.000 lei sunt alocați pentru „Programul pentru școli al României”, al cărui buget ajunge la 11.358.000 lei, de la aproximativ 8.330.000 lei înainte de rectificare.

Restul de 95.000 lei revine Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, al cărui buget total ajunge la 2.753.430 lei. Din această sumă, 30.000 lei sunt destinați drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, iar 65.000 lei pentru bunuri și servicii.

Pe locul al doilea se află capitolul Asigurări și asistență socială, cu o suplimentare de 2.825.000 lei, destinată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), al cărei buget ajunge la 182.464.690 lei.

Suma include:

*1.360.000 lei pentru serviciile sociale din sistemul de protecție a copilului;

*871.000 lei pentru centrele de zi și rezidențiale destinate adulților cu handicap;

*594.000 lei pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (dobânzi și transport).

La Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia sunt alocați suplimentar 550.000 lei, bani proveniți din contractele cu Direcția de Sănătate Publică. Aceștia vor fi utilizați pentru achiziția de medicamente, în valoare de 217.000 lei, și materiale sanitare, în valoare de 333.000 lei. În urma modificării, bugetul spitalului ajunge la 665.632.670 lei. Majorarea reprezintă mai puțin de 0,1% din bugetul unității medicale.

Cine nu primește bani în plus

Capitolul „Autorități executive”, care vizează aparatul propriu al Consiliului Județean Alba, nu înregistrează nicio modificare netă a bugetului. Cheltuielile rămân la 37.859.260 lei, potrivit proiectului.

La Teatrul de Păpuși „Prichindel” are loc doar o redistribuire de 11.260 lei între diferite articole de cheltuieli, fără o creștere a bugetului total.

De unde vin banii

Suplimentarea bugetului provine din rectificarea bugetului de stat, realizată prin O.U.G. nr. 41/2026, potrivit documentelor anexate proiectului.

Astfel, sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate cresc cu 5.354.000 lei, iar cele destinate echilibrării bugetelor locale se majorează cu 1.726.000 lei. Alte 594.000 lei provin dintr-o subvenție de la bugetul de stat pentru persoanele cu dizabilități.

Rectificarea presupune și reduceri ale unor surse de finanțare. Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt diminuate cu 1.711.000 lei, iar sumele pentru echilibrarea bugetelor locale provenite din aceeași sursă scad cu 15.000 lei. Reducerea totală, de 1.726.000 lei, este compensată integral prin suplimentarea cu aceeași valoare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Toate detaliile sunt disponibile AICI.

foto: Sediul Consiliului Județean Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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