Ce punem pe masă în noiembrie: Care sunt alimentele esențiale ale momentului

Luna noiembrie schimbă nu doar peisajul, ci și obiceiurile alimentare ale românilor. Odată cu instalarea frigului, coșul de cumpărături se îndreaptă tot mai mult către legume consistente, fructe de sezon, conserve și produse care pot asigura o alimentație echilibrată pe parcursul iernii. Varza, cartofii, dovleacul, morcovii, sfecla, merele, perele, fasolea și nucile devin ingrediente importante în meniul gospodăriilor, atât prin valoarea lor nutritivă, cât și prin posibilitatea de a fi achiziționate la prețuri accesibile.

Printre cele mai importante alimente ale sezonului se numără legumele rădăcinoase. Morcovii, sfecla roșie, țelina și păstârnacul sunt surse de fibre, vitamine și minerale și pot fi utilizate în supe, ciorbe, garnituri sau salate. Cartofii rămân unul dintre cele mai consumate produse de bază, fiind o sursă accesibilă de energie, în timp ce varza poate fi valorificată atât proaspătă, cât și murată. Dovleacul, bogat în betacaroten, completează lista alimentelor recomandate în această perioadă, fiind potrivit pentru preparate la cuptor, supe-cremă sau deserturi.

Nici fructele nu trebuie să lipsească din alimentația de noiembrie. Merele, perele și gutuile sunt printre cele mai reprezentative produse ale sezonului, oferind fibre și diferiți micronutrienți. Nucile și semințele completează meniul prin aportul de grăsimi nesaturate, proteine vegetale și minerale. În același timp, fasolea, lintea și năutul reprezintă alternative nutritive și economice pentru diversificarea surselor de proteine, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor sunt tot mai atent monitorizate.

Pe lângă produsele vegetale, alimentația echilibrată trebuie să includă ouă, lactate, pește și carne slabă. Acestea contribuie la aportul de proteine și la asigurarea nutrienților necesari organismului. Specialiștii recomandă diversitate alimentară, consum regulat de fructe și legume și limitarea produselor ultraprocesate, bogate în sare, zahăr și grăsimi nesănătoase.

Dincolo de recomandările nutriționale, prețurile alimentelor continuă să reprezinte o preocupare pentru consumatori. Datele statistice aferente lunii octombrie 2026 indică diferențe importante între categoriile de produse. Ouăle, laptele, uleiul și unele sortimente de carne au înregistrat creșteri anuale de preț, în timp ce anumite fructe proaspete și cartofii au consemnat ieftiniri. Evoluțiile demonstrează că valoarea coșului alimentar depinde tot mai mult de alegerile făcute și de capacitatea consumatorilor de a compara ofertele disponibile.

În acest context, produsele locale și de sezon pot reprezenta o soluție pentru menținerea unui buget alimentar echilibrat. Cumpărarea legumelor și fructelor aflate în sezon, planificarea meselor, compararea prețurilor la kilogram și evitarea risipei alimentare sunt câteva dintre măsurile prin care familiile își pot gestiona mai eficient cheltuielile.

Noiembrie este, așadar, o lună în care alimentația trebuie privită atât prin prisma sănătății, cât și a responsabilității financiare. Un coș de cumpărături bine alcătuit nu presupune neapărat produse scumpe sau exotice, ci o combinație echilibrată de legume, fructe, cereale, leguminoase și surse de proteine. Într-o perioadă în care prețurile continuă să influențeze puterea de cumpărare, alegerea alimentelor potrivite devine o decizie importantă pentru fiecare gospodărie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal