Barajul Oașa va intra în reparații: Hidroelectrica vrea să oprească exfiltrațiile prin masca de beton. În ce etapă este proiectul

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Sebeș, a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de reparații la masca baraj Oașa”. Lucrările sunt propuse pe teritoriul administrativ al comunei Șugag (CF nr. 108818), județul Alba, și al comunei Jina (CF nr. 108819), județul Sibiu.

O problemă veche de aproape o jumătate de secol

Potrivit memoriului de prezentare, întocmit de Sirius Proiectare Studii S.R.L. București, barajul are probleme de exfiltrații încă de la punerea în funcțiune, în 1979. Documentul le pune pe seama caracteristicilor materialului din corpul barajului (gnais granitic), a tehnologiei și ritmului de punere în operă a anrocamentelor, precum și a degradării sistemului de etanșare.

Reparațiile anterioare ar fi avut efecte pozitive. Deformarea structurii a dus însă la apariția unor zone noi cu exfiltrații importante, de la cota 1.245 mdM în sus. Inspecția tehnică a identificat rosturi fără mastic sau cu mastic îmbătrânit și desprins, exfolieri ale plăcilor de beton, tasări diferențiate între plăci și corodarea elementelor de prindere. Covorul de cauciuc cu rol de etanșare nu prezintă deteriorări.

Ce se va face concret

Soluția aleasă este etanșarea suprafeței măștii de beton armat peste cota 1.240 mdMN, până la coronament. Pe o suprafață de aproximativ 7.250 mp se vor executa:

*pregătirea suprafeței: spălare cu jet de apă sub presiune, repararea plăcilor degradate, curățarea și umplerea rosturilor cu mortar cu întărire rapidă;

*montarea unui geocompozit (geomembrană PVC impermeabilă și geotextil drenant), cu sistem de drenaj;

*fixarea cu profile verticale din oțel inoxidabil, ancorate cu bolțuri în plăcile de beton;

*etanșarea la partea superioară, la baza zidului sparge-val, cu plăci din oțel inoxidabil.

Panourile de geocompozit, de circa 6 metri, vor fi coborâte de pe coronament cu platforme mobile suspendate. Fâșiile adiacente se sudează cu aer cald.

Proiectantul a comparat trei variante: renunțarea la investiție, refacerea doar a etanșării rosturilor dintre plăci și soluția aleasă. Soluția aleasă este mai scumpă, dar susținută de expert pentru că își păstrează funcționalitatea chiar dacă paramentul se deplasează în timp, din cauza ciclurilor de umplere și golire a lacului. Nu a fost luată în considerare nicio altă variantă de amplasament.

De ce contează barajul

Acumularea Oașa se află la limita dintre județele Alba și Sibiu, în Munții Șureanu, pe râul Sebeș. Lacul se află la 1.255 m altitudine și are o suprafață de 441 ha. Este cel mai mare dintre lacurile de acumulare de pe râul Sebeș.

Acumularea alimentează centrala subterană Gâlceag, cu o putere instalată de 150 MW și o producție medie de 260 GWh pe an. Totodată, are un volum de atenuare a viiturilor de 17 milioane mc. Barajul este încadrat în categoria de importanță A, cea a construcțiilor de importanță excepțională care necesită urmărire specială.

Costuri și calendar

Valoarea totală a investiției este de 11,54 milioane lei fără TVA (13,96 milioane lei cu TVA). Din aceasta, lucrările de construcții-montaj reprezintă 10,77 milioane lei fără TVA (13,04 milioane lei cu TVA).

Durata estimată de implementare este de 22 de luni, timp în care sunt incluse și obținerea avizelor și autorizațiilor.

foto: arhivă

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