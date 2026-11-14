Foto | De pe băncile Colegiului Militar din Alba Iulia, în echipa tehnică a avioanelor F-16 de la Câmpia Turzii: Povestea sublocotenentului inginer Adelin Leahu

De pe băncile Colegiului Militar din Alba Iulia, în echipa tehnică a avioanelor F-16 de la Câmpia Turzii: Povestea sublocotenentului inginer Adelin Leahu

La doar 25 de ani, sublocotenentul inginer Adelin Marcel Leahu face parte din generația tinerilor militari care contribuie la operarea uneia dintre cele mai moderne aeronave din dotarea Forțelor Aeriene Române. Absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, acesta și-a urmat încă din adolescență visul de a lucra în domeniul aviației, iar astăzi ocupă funcția de șef grup tehnic aeronave în cadrul Escadrilei 48 Vânătoare „SkyLords”, din Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Pentru Adelin Leahu, drumul către F-16 Fighting Falcon a început încă din clasa a XI-a, când a prins contur dorința de a deveni inginer de aviație. Alegerea Colegiului Militar din Alba Iulia și, ulterior, a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, cu specializarea aeronave și motoare de aviație, au reprezentat pașii firești către profesia pe care și-a dorit-o.

„Încă de când am dat admiterea la Academia Tehnică Militară mi-am dorit să ajung la F-16. Dorința a apărut încă din clasa a XI-a, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia. De aceea, am ales specializarea aeronave și motoare de aviație. Știam că la Câmpia Turzii va exista un loc pentru această profesie și mi-am dorit să ajung aici”, mărturisește tânărul ofițer.

Alegerea a avut și o motivație personală. Originar din Transilvania, Adelin Leahu și-a dorit să profeseze aproape de locurile în care a crescut, îmbinând astfel aspirațiile profesionale cu atașamentul față de zona natală.

„Îmi iubesc meseria, îmi place ceea ce fac și mi-am dorit să fac asta aici, unde am crescut, în Transilvania. Îmi aduce un echilibru profesional și personal”, spune acesta.

Absolvent al academiei în anul 2024, sublocotenentul inginer și-a început parcursul profesional în Baza 86 Aeriană, unde a activat timp de un an. Ulterior, a ajuns la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, în cadrul Escadrilei 48 Vânătoare „SkyLords”, unde responsabilitățile sale presupun atât coordonarea personalului tehnic, cât și asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților de mentenanță și pregătire a aeronavelor pentru zbor.

Funcția de șef grup tehnic aeronave implică organizarea activității oamenilor din subordine, urmărirea pregătirii profesionale, asigurarea echipamentelor și a condițiilor de lucru, dar și participarea la activitățile tehnice asociate zborului. Este o responsabilitate care cere atenție, disciplină și capacitatea de a găsi soluții, într-un domeniu în care fiecare detaliu contează.

Tânărul ofițer spune că tocmai provocările și oportunitatea de a învăța permanent îl motivează. Lucrul cu o aeronavă modernă presupune descoperirea și înțelegerea unor situații tehnice diverse, de la defecțiuni cunoscute, pentru care există proceduri bine stabilite, până la probleme complexe, care necesită investigații amănunțite.

Una dintre cele mai puternice amintiri profesionale rămâne prima pornire a aeronavei F-16, un moment pe care îl consideră special. Dincolo de emoția unei asemenea experiențe, cea mai mare satisfacție vine însă din reușita echipei.

„Când vedem avionul în aer, apoi aterizează în siguranță și misiunea s-a executat cu succes, știm că suntem parte integrantă din tot acest proces”, afirmă sublocotenentul.

sursa: presamil.ro

credit foto: Alexandru Aioanei

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