Postul Crăciunului 2026: 40 de zile de restricții alimentare, tradiții și pregătire spirituală până la Nașterea Domnului

Postul Nașterii Domnului, unul dintre cele mai importante posturi din calendarul ortodox, începe în 2026 duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Timp de 40 de zile, credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduielile bisericești, să acorde mai multă atenție rugăciunii și faptelor bune și să se pregătească sufletește pentru sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos.

Spre deosebire de Postul Paștelui, considerat cel mai aspru dintre posturile de peste an, Postul Crăciunului are o rânduială alimentară mai permisivă, cu mai multe zile în care Biserica acordă dezlegare la pește, ulei și vin. Acestea sunt stabilite în funcție de calendarul bisericesc și de sărbătorile din această perioadă.

Lăsatul secului are loc sâmbătă, 14 noiembrie 2026, aceasta fiind ultima zi înainte de intrarea în post. În tradiția românească, momentul este asociat cu mesele în familie, întâlnirile cu rudele și împăcarea cu persoanele cu care au existat neînțelegeri. Dincolo de obiceiurile păstrate în diferite regiuni ale țării, semnificația religioasă este aceea a începerii unei perioade de înfrânare și pregătire sufletească.

Dezlegările la pește, printre cele mai urmărite informații de credincioși

Una dintre particularitățile Postului Crăciunului este numărul relativ mare de zile cu dezlegare la pește. Prima dintre acestea este 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

În noiembrie, credincioșii vor mai avea dezlegare la pește în zilele de 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie. În decembrie, dezlegările sunt prevăzute pentru zilele de 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.

În total, potrivit calendarului menționat în informațiile Agenției Basilica preluate de AGERPRES, sunt 14 zile cu dezlegare la pește. După 19 decembrie, rânduiala postului devine mai strictă, credincioșii fiind îndemnați la o pregătire mai intensă în apropierea Crăciunului.

Ce alimente sunt interzise în Postul Crăciunului

În cele 40 de zile, credincioșii care respectă postul renunță la carne și preparate din carne, lapte și produse lactate, ouă și alimente care conțin ingrediente de origine animală. În zilele obișnuite de post, alimentația este bazată pe legume, fructe, cereale, leguminoase, ciuperci, nuci și semințe.

În zilele cu dezlegare, pot fi consumate preparate din pește, potrivit rânduielilor bisericești. De asemenea, există zile în care este permis consumul de ulei și vin.

Reprezentanții Bisericii atrag însă atenția că postul nu trebuie redus la schimbarea meniului. Dimensiunea spirituală este esențială, iar înfrânarea alimentară ar trebui însoțită de rugăciune, spovedanie, împăcare cu cei din jur și ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. Pentru copii, vârstnici, bolnavi și persoanele cu nevoi alimentare speciale, rânduiala poate fi adaptată cu îndrumarea duhovnicului.

Sfântul Andrei și Sfântul Nicolae, printre sărbătorile importante din perioada postului

Postul Crăciunului cuprinde mai multe sărbători importante pentru creștinii ortodocși. Pe 21 noiembrie este prăznuită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, iar pe 30 noiembrie este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

La începutul lunii decembrie, pe 6 decembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Nicolae, una dintre cele mai iubite figuri ale creștinătății, cunoscut pentru generozitatea și grija față de cei aflați în nevoie.

Perioada postului include și alte sărbători și pomeniri din calendarul ortodox, care marchează parcursul spiritual către praznicul Nașterii Domnului.

De ce durează 40 de zile Postul Crăciunului

Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele patru posturi importante ale Bisericii Ortodoxe, alături de Postul Paștelui, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Postul Adormirii Maicii Domnului.

Cele 40 de zile reprezintă o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului și amintesc de postul prorocilor și al drepților din Vechiul Testament, care au așteptat venirea lui Mesia. Prin rugăciune, pocăință și înfrânare, credincioșii sunt chemați să întâmpine Nașterea Domnului cu sufletul pregătit.

Postul se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, zi cu o rânduială mai aspră, asociată în tradiția ortodoxă cu așteptarea și pregătirea pentru marele praznic din 25 decembrie.

Dincolo de restricțiile alimentare și de calendarul dezlegărilor, mesajul central al Postului Crăciunului rămâne apropierea de Dumnezeu, grija față de semeni și pregătirea sufletească pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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